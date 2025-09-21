Casamento de Lara Silva: veja o vídeo de como foi a cerimônia da filha de Faustão
O casamento de Lara Silva aconteceu no jardim da mansão do pai, Faustão, e contou com a presença apenas de familiares e com os cachorros dos noivos; veja
O casamento de Lara Silva e Julinho Casares aconteceu neste sábado, 20, na mansão de Fausto Silva em São Paulo. Na rede social, o irmão da cantora, o apresentador João Silva, compartilhou alguns momentos do evento tão especial e encantou ao publicar um vídeo revelando um pouco como foi a cerimônia.
No registro publicado pelo herdeiro do meio de Faustão foi possível ver a chegada da noiva e até o momento em que os noivos receberam as alianças de um de seus cachorros. A cerimônia aconteceu no jardim e contou com a presença apenas de familiares e amigos bem próximos, tudo para preservar a saúde do ex-comunicador global, que está se recuperando de dois transplantes recentes.
“Casando meus amores”, disse João Silva sobre ver seu amigo se casar com sua irmã mais velha, que é fruto do casamento anterior de seu pai com Magda Colares. Atualmente, Faustão é casado com a mãe do jovem apresentador, a jornalista Luciana Cardoso, com quem ainda teve Rodrigo Silva.
O filho caçula deles também participou da cerimônia intimista de forma importante. Ele ajudou a conduzir a noiva até ao altar ao empurrar a cadeira de rodas do pai.
A festa do casamento da filha de Faustão
Depois da cerimônia, Lara Silva e Julinho Casares tiveram uma festa no local com algumas atrações. “Vamos fazer uma festinha para dançarmos com nossos melhores amigos, é pequena. Vai ter DJ, música e um trio de eletrofunk que estou muito animada”, revelou para o Gshow.
“As pessoas não sabem muito o que esperar, só estão indo comemorar com a gente, não vai ser um casamento tradicional. Vai ser uma cerimônia, almoço para família e uma festinha para nossos melhores amigos. Estou muito animada”, compartilhou para o site.
Já para a revista Vogue Noiva, a cantora contou que depois da cerimônia intimista, a festa seria para 400 convidados.
