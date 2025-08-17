Zezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa

Zezé Di Camargo completa 63 anos de vida e é homenageado pela esposa, Graciele Lacerda, em post emocionante

O cantor Zezé Di Camargo está em festa neste domingo, 17. Isso porque ele fez aniversário e completou 63 anos de vida. Para celebrar a data especial, a esposa dele, Graciele Lacerda, fez uma homenagem especial para o amado com um post nas redes sociais.

Ela falou sobre a admiração que tem por ele o amor que existe na família. "Hoje é dia de celebrar a vida desse homem incrível que tenho ao meu lado. Mo, você é um ser humano maravilhoso, um marido amoroso, um pai que enche meu coração de orgulho todos os dias. A Clara tem a sorte de crescer com o exemplo de um homem que ama, cuida, se dedica e nunca mede esforços para correr atrás dos seus sonhos. Que seu novo ano seja repleto de bênçãos, saúde, amor e muitas conquistas. Você merece o mundo, porque tudo o que faz é com verdade, entrega e coração. Te amo imensamente e tenho orgulho de caminhar a vida ao seu lado", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Além de Graciele, o irmão de Zezé, Luciano Camargo, também fez uma homenagem publicamente. "Zezé!!!!! Meu irmão na vida, meu parceiro na arte… hoje e em todos os dias, agradeço a Deus pela sua vida… Meu irmão, sou privilegiado por dividir sonhos com vc, mais que isso, juntos realizamos os sonhos de muitos a nossa volta, e tudo o q vivemos foi com a graça de Deus, e que assim seja por muitos e muitos anos!!! Parabéns!!!!", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Futuro da dupla

O cantor Luciano Camargo abriu o jogo sobre o futuro da dupla sertaneja ao lado do seu irmão Zezé Di Camargo. Em participação no programa Viver Sertanejo, da Globo, ele garantiu que a dupla não corre o risco de chegar ao fim tão cedo. Isso porque os dois pretendem continuar com o projeto musical juntos por muitos anos, mesmo com seus projetos individuais de forma paralela.

“Quando eu resolvi gravar um álbum só com louvores, foi juntando uma vontade minha, com um pedido da minha mãe e uma ordem divina. Porque hoje eu sei que tudo o que eu comecei em 2020, logo após a minha conversão, foi uma ordem divina [...]. Deus me deu uma missão, que foi levar, através da minha voz, a palavra d’Ele [...]. Sempre tive muito apoio do Zezé para tudo”, informou.

E completou: "A Zezé de Camargo e Luciano só vai parar de existir quando os dois estiverem bem velhinhos. Porque nós nascemos para isso. [...] Sempre tive muito apoio do Zezé pra tudo. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu canto com um dos maiores cantores do Brasil".

Zezé relembra foto sem camisa

O cantor Zezé Di Camargo chamou a atenção ao relembrar sua época de galã. Nesta quarta-feira, 16, o sertanejo fez um vídeo segurando um pôster com uma foto dele sem camisa e brincou sobre ter mudado.

Aos 62 anos, o famoso comentou que sofreu algumas mudanças em seu corpo por conta do tempo. "Murchou, acabou", disse ele ao exibir o clique em que surgiu sem roupa e esbanjando seu físico sarado.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram e entraram na brincadeira do marido de Graciele Lacerda. "Tá querendo biscoito ne mano?!?!? Ta gatíssimo ainda", falou Luciele Di Camargo. "Você é igual vinho... só melhora", falou a filha Camilla Camargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Leia também: Luciano Camargo impressiona com declaração em aniversário de casamento