CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Zezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa
Música / Homenagem

Zezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa

Zezé Di Camargo completa 63 anos de vida e é homenageado pela esposa, Graciele Lacerda, em post emocionante

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 17/08/2025, às 13h13

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Zezé Di Camargo está em festa neste domingo, 17. Isso porque ele fez aniversário e completou 63 anos de vida. Para celebrar a data especial, a esposa dele, Graciele Lacerda, fez uma homenagem especial para o amado com um post nas redes sociais.

Ela falou sobre a admiração que tem por ele o amor que existe na família. "Hoje é dia de celebrar a vida desse homem incrível que tenho ao meu lado. Mo, você é um ser humano maravilhoso, um marido amoroso, um pai que enche meu coração de orgulho todos os dias. A Clara tem a sorte de crescer com o exemplo de um homem que ama, cuida, se dedica e nunca mede esforços para correr atrás dos seus sonhos. Que seu novo ano seja repleto de bênçãos, saúde, amor e muitas conquistas. Você merece o mundo, porque tudo o que faz é com verdade, entrega e coração. Te amo imensamente e tenho orgulho de caminhar a vida ao seu lado", declarou. 

Além de Graciele, o irmão de Zezé, Luciano Camargo, também fez uma homenagem publicamente. "Zezé!!!!! Meu irmão na vida, meu parceiro na arte… hoje e em todos os dias, agradeço a Deus pela sua vida… Meu irmão, sou privilegiado por dividir sonhos com vc, mais que isso, juntos realizamos os sonhos de muitos a nossa volta, e tudo o q vivemos foi com a graça de Deus, e que assim seja por muitos e muitos anos!!! Parabéns!!!!", disse ele. 

Futuro da dupla

O cantor Luciano Camargo abriu o jogo sobre o futuro da dupla sertaneja ao lado do seu irmão Zezé Di Camargo. Em participação no programa Viver Sertanejo, da Globo, ele garantiu que a dupla não corre o risco de chegar ao fim tão cedo. Isso porque os dois pretendem continuar com o projeto musical juntos por muitos anos, mesmo com seus projetos individuais de forma paralela. 

Quando eu resolvi gravar um álbum só com louvores, foi juntando uma vontade minha, com um pedido da minha mãe e uma ordem divina. Porque hoje eu sei que tudo o que eu comecei em 2020, logo após a minha conversão, foi uma ordem divina [...]. Deus me deu uma missão, que foi levar, através da minha voz, a palavra d’Ele [...]. Sempre tive muito apoio do Zezé para tudo”, informou. 

E completou: "A Zezé de Camargo e Luciano só vai parar de existir quando os dois estiverem bem velhinhos. Porque nós nascemos para isso. [...] Sempre tive muito apoio do Zezé pra tudo. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu canto com um dos maiores cantores do Brasil". 

Zezé relembra foto sem camisa

O cantor Zezé Di Camargo chamou a atenção ao relembrar sua época de galã. Nesta quarta-feira, 16, o sertanejo fez um vídeo segurando um pôster com uma foto dele sem camisa e brincou sobre ter mudado.

Aos 62 anos, o famoso comentou que sofreu algumas mudanças em seu corpo por conta do tempo. "Murchou, acabou", disse ele ao exibir o clique em que surgiu sem roupa e esbanjando seu físico sarado.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram e entraram na brincadeira do marido de Graciele Lacerda. "Tá querendo biscoito ne mano?!?!? Ta gatíssimo ainda", falou Luciele Di Camargo. "Você é igual vinho... só melhora", falou a filha Camilla Camargo.

Leia também: Luciano Camargo impressiona com declaração em aniversário de casamento

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Zezé Di CamargoLuciano CamargoGraciele Lacerda
Graciele Lacerda Graciele Lacerda   Zezé Di Camargo Zezé Di Camargo  

Leia também

Família

Simone Mendes curte a companhia da filha, Zaya - Foto: Leo Franco / AgNews

Filha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe

Harmonização

Diogo Nogueira - Foto: Reprodução / Instagram

Diogo Nogueira revela verdade sobre mudança no visual e surpreende fãs

Shade

Victória Miranda e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Victória Miranda manda indireta após rumores de affair com Zé Felipe

Bastidores

Victória Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Influencer apontada como nova affair de Zé Felipe toma atitude radical

Homenagem

Arlindo Cruz e Flora Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto

Luto

Luigi Di Sarno - Foto: Reprodução / Instagram

Músico Luigi Di Sarno morre após comer sanduíche de brócolis

Últimas notícias

Na década de 1980, Claudia Raia descobriu um melanomaClaudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
Terence StampMorre Terence Stamp, ator do cinema mundial, aos 87 anos
Zezé Di Camargo e Graciele LacerdaZezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa
Vanessa prevê que Marcos Mion deve ter mais um programa de TV além do CaldeirãoAstróloga faz previsão sobre futuro de Marcos Mion na TV: 'Ele já sabe disso'
Eclipe lunarEclipse lunar mais longo de 2025 poderá ser acompanhado ao vivo
Humberto Carrão em cena como Afonso na novela Vale TudoVale Tudo: Humberto Carrão surge com novo visual em cena marcante
Patrícia Poeta revelou ter endometrioseMédica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'
Deborah Secco destaca a importância de fazer limpeza facial e usar protetor solarDeborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
Bruna Marquezine escolheu a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversárioAstróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'
Malvino SalvadorSaiba como Malvino Salvador ganha dinheiro enquanto está longe das novelas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade