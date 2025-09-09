Zé Felipe é flagrado na casa de Ana Castela em vídeo de amiga da sertaneja

Zé Felipe foi visto circulando pela casa de Ana Castela nos bastidores de vídeo de amiga da cantora sertaneja

Os rumores sobre a aproximação de Zé Felipe e Ana Castela ganharam mais um incentivo nesta terça-feira, 9. Isso porque um vídeo começou a circular na internet e traz uma imagem do cantor na casa da cantora.

De acordo com o Portal Leo Dias, Zé Felipe apareceu em um vídeo gravado na casa de Ana Castela em Londrina. O evento era um churrasco da família dela e uma amiga flagrou o cantor circulando no local.

Nas imagens, uma amiga filmava um boneco Labubu quando Zé Felipe passou ao fundo do vídeo bem na hora da gravação. O portal informou que o vídeo foi feito no último domingo, 7, e Zé votou para Goiânia na segunda-feira, 8, já que era o aniversário do seu filho caçula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por circo da midia (@circodamidia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Previsão sobre Ana Castela e Zé Felipe

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

O início dos rumores

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram nesta terça-feira, 29, por causa de uma publicação do Portal Leo Dias, na qual informaram que os dois estariam 'ficando'.

Segundo a publicação, os dois estariam em Orlando, Estados Unidos, nesta terça-feira, 29, e foram curtir juntos um parque de diversões.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde que se separou de Gustavo Mioto no final de 2024. Por sua vez, Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia. Os dois assinaram o divórcio em julho de 2025.

Leia também: Zé Felipe abre o jogo sobre a convivência com Virginia após a separação