  Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela, diz colunista
Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela, diz colunista

Revelação feita no programa 'Melhor da Tarde' expõe momento delicado na vida de Virginia Fonseca: "Ela não parou de chorar lendo essa notícia"

Izabella Nicolau
Publicado em 20/08/2025, às 17h35

Foto: Reprodução / Instagram

Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, foi revelado que Virgínia Fonseca ficou profundamente abalada ao saber que o ex-marido, Zé Felipe, viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para se encontrar com Ana Castela. A informação da viagem foi publicada pelo portal LeoDias no dia 29 de julho.

Segundo os apresentadores, no momento em que leu a notícia, Virgínia precisou interromper a gravação do programa Sabadou, que apresentava na ocasião. "Algumas fontes do portal Leo Dias contaram pra gente que a Virgínia teve que interromper a gravação do Sabadou porque ela não parou de chorar lendo essa notícia. E aí essa gravação precisou ser atrasada e depois ela retornou normalmente, mas ela está muito abalada com esse término", disse a jornalista Alexia Alcantarino.

Reação de Virgínia e bastidores do término

A informação contraria a percepção pública de que a apresentadora estaria lidando bem com o fim do casamento. "Diferentemente do que muitas pessoas acham, né, Léo? Porque ela é tida como a pessoa que não está sofrendo, só o Zé Felipe. Na verdade, a Virgínia só não está demonstrando para o público", explicou a comentarista durante o programa.

Ainda de acordo com os relatos, a notícia de que Zé Felipe estava na Disney com Ana Castela teria sido o estopim para a reação da influenciadora. "Quer dizer, ela viu o Zé Felipe com a Ana Castela na Disney. Ela leu lá no portal Leo Dias e aí ela chorou. É isso", completou o apresentador.

Recentemente, Zé Felipe foi flagrado indo encontrar a cantora sertaneja em Londrina. Logo depois, Ana Castela pegou carona no jatinho dele, diretamente para o show em Buritama (SP), no qual Zé Felipe fez uma participação especial, intensificando ainda mais os boatos.

Os rumores sobre a aproximação começaram após a divulgação de que os dois estão preparando uma parceria musical. Apesar de inicialmente algumas especulações associarem o encontro a estratégias de marketing, os jornalistas afirmaram que a relação entre os dois é real e já vinha acontecendo antes mesmo da música.

