Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela, diz colunista

Revelação feita no programa 'Melhor da Tarde' expõe momento delicado na vida de Virginia Fonseca: "Ela não parou de chorar lendo essa notícia"

Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, foi revelado que Virgínia Fonseca ficou profundamente abalada ao saber que o ex-marido, Zé Felipe, viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para se encontrar com Ana Castela. A informação da viagem foi publicada pelo portal LeoDias no dia 29 de julho.

Segundo os apresentadores, no momento em que leu a notícia, Virgínia precisou interromper a gravação do programa Sabadou, que apresentava na ocasião. "Algumas fontes do portal Leo Dias contaram pra gente que a Virgínia teve que interromper a gravação do Sabadou porque ela não parou de chorar lendo essa notícia. E aí essa gravação precisou ser atrasada e depois ela retornou normalmente, mas ela está muito abalada com esse término", disse a jornalista Alexia Alcantarino.

Reação de Virgínia e bastidores do término

A informação contraria a percepção pública de que a apresentadora estaria lidando bem com o fim do casamento. "Diferentemente do que muitas pessoas acham, né, Léo? Porque ela é tida como a pessoa que não está sofrendo, só o Zé Felipe. Na verdade, a Virgínia só não está demonstrando para o público", explicou a comentarista durante o programa.

Ainda de acordo com os relatos, a notícia de que Zé Felipe estava na Disney com Ana Castela teria sido o estopim para a reação da influenciadora. "Quer dizer, ela viu o Zé Felipe com a Ana Castela na Disney. Ela leu lá no portal Leo Dias e aí ela chorou. É isso", completou o apresentador.

Recentemente, Zé Felipe foi flagrado indo encontrar a cantora sertaneja em Londrina. Logo depois, Ana Castela pegou carona no jatinho dele, diretamente para o show em Buritama (SP), no qual Zé Felipe fez uma participação especial, intensificando ainda mais os boatos.

Os rumores sobre a aproximação começaram após a divulgação de que os dois estão preparando uma parceria musical. Apesar de inicialmente algumas especulações associarem o encontro a estratégias de marketing, os jornalistas afirmaram que a relação entre os dois é real e já vinha acontecendo antes mesmo da música.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Leia tambem: Gustavo Mioto toma atitude após boatos de affair de Ana Castela com Zé Felipe