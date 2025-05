Vocalista do 3 Doors Down, Brad Arnold revela diagnóstico de câncer avançado

O cantor Brad Arnold, vocalista da banda de rock 3 Doors Down, explicou que o câncer em estágio 4 se espalhou para o pulmão

O cantor Brad Arnold, vocalista da banda de rock 3 Doors Down, usou as redes sociais na quarta-feira, 7, para contar ao público que foi diagnosticado com câncer em estágio 4, considerado avançado . Por meio de um vídeo, o artista detalhou o quadro de saúde e explicou que, devido ao tratamento, precisará se afastar dos palcos.

Arnold luta contra o carcinoma de células claras, um tipo de câncer renal. O cantor ainda explicou que a doença, descoberta recentemente após realizar alguns exames, já se espalhou para o pulmão.

"Tenho uma notícia não tão boa para contar. Estou doente há algumas semanas, fui ao hospital e fiz alguns exames. Acabei recebendo o diagnóstico de que tenho carcinoma de células claras, que se espalhou para o pulmão, e é estágio quatro, o que não é nada bom", iniciou o vocalista de 46 anos.

Apesar do susto ao descobrir o diagnóstico, Brad Arnold mencionou sua fé e contou que está pronto para a batalha. "Mas sabe de uma coisa? Servimos a um Deus poderoso, e Ele pode vencer qualquer coisa. Então não tenho medo. Sinceramente, não estou assustado com isso. Obrigado por todas as memórias até aqui", declarou.

Na legenda, o músico pediu para que os fãs orem por sua saúde: "Agora, eu realmente acredito que ‘It’s Not My Time’ é a minha música. Vai ser uma batalha, então precisamos dos nossos guerreiros de oração! Obrigado por serem os melhores fãs do mundo. Amamos vocês", concluiu Arnold.

Turnê de 3 Doors Down é cancelada

Devido ao diagnóstico de Brad Arnold, a banda 3 Doors Down precisou cancelar a turnê de verão que estava programada. Longe dos palcos, o vocalista do grupo fará o tratamento contra o câncer avançado.

Atualmente, além de Arnold, o 3 Doors Down também é composto por Chris Henderson (guitarra), Greg Upchurch (bateria), Chet Roberts (guitarra) e Justin Biltonen (baixo). A banda de rock possui grandes sucessos como 'Kryptonite' e 'Here Without You', hit nos anos 2000.

