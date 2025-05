Data da ida de Preta Gil para os EUA para tratamento já está definida

Saiba quando a cantora Preta Gil vai viajar para os Estados Unidos para lutar contra o câncer em novo tratamento

A cantora Preta Gil já tem data para viajar para os Estados Unidos. Ela viajará na semana que vem para reiniciar seu tratamento contra o câncer em um hospital no exterior.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma mensagem após receber alta hospitalar em São Paulo e falou sobre a viagem tão aguardada. “Passei a última semana internada no Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica!!!! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores!!!! Sigo aqui me fortalecendo pra semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos", afirmou.

Nos comentários do post dela, vários famosos demonstraram apoio por meio de mensagens carinhosas. “Que notícia maravilhosa, me alegra imensamente”, disse Gaby Amarantos. “Vai ser só benção, irmã”, comentou Amora Mautner. “Cercada de amor e fé”, comentou Flora Gil. “Deus abençoe e te cure completamente onde estiver”, afirmou Isadora Ribeiro.

Por que Preta Gil vai se tratar nos Estados Unidos?

A cantora Preta Gil revelou que vai fazer o tratamento nos Estados Unidos porque já fez tudo o que podia no Brasil. Ela tem uma longa luta contra o câncer, que começou no intestino e se espalhou para outras áreas do abdômen. Assim, ela quer tentar todas as alternativas em busca da cura e há uma chance em um tratamento que é feito no exterior.

Durante a participação no Domingão com Huck, da Globo, há pouco tempo, Preta contou sobre a complexidade do seu caso. " Agora eu entro em uma fase difícil e complicada. Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada ", disse ela.

E completou: "Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”.

Qual é o tipo de câncer de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi o câncer no reto , que foi removido em uma cirurgia após tratamento com quimioterapia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando 6 novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático, e removidos em cirurgia com duração de 21 horas que aconteceu em dezembro de 2024.

Hoje em dia, a cantora usa a bolsa de colostomia de forma definitiva. "Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa”, afirmou ela quando colocou o aparato.

Inclusive, a médica dela, a Dra. Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais, destacou a importância de Preta Gil falar abertamente sobre a bolsa de colostomia definitiva e diz que isso é bom como exemplo para outros pacientes que passam pelo mesmo problema de saúde. "Ela tem uma postura que está fazendo um grande bem para muitas e muitas pessoas. Tenho pacientes que dizem "Se eu tivesse visto a maneira como ela lida com isso, eu teria tido menos vergonha, me aceitaria mais". A Preta desmistificou o que é uma ostomia (cirurgia em que é criado um percurso de saída alternativo para as fezes ou a urina). Isso é um ganho do ponto de vista populacional enorme. É legal usar? Claro que não. Mas foi essencial. Muitos param a vida com um diagnóstico, um tratamento, uma ostomia. Ela é um grande exemplo de vida plena", afirmou.

