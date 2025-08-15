Victória Miranda manda indireta após rumores de affair com Zé Felipe

Influenciadora surgiu em postagem enigmática nas redes depois de boatos envolvendo o cantor Zé Felipe ganharem repercussão
A influenciadora digital Victória Miranda publicou, nesta sexta-feira, 15, um vídeo no TikTok que parece ser uma “indireta discreta” sobre os rumores recentes envolvendo seu nome e do cantor sertanejo Zé Felipe.
No vídeo compartilhado com seus seguidores, Victória apareceu descontraída, dublando um áudio que faz referência à sua vida amorosa: "Eu dormi tranquila porque uma mulher solteira dorme tranquila. Preocupada dorme casada, né? Solteira me deito, sem chifres me levanto”.
A publicação surge no mesmo dia em que seu nome esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, depois de a assessoria de Zé Felipe negar qualquer envolvimento entre os dois.
@victoriamiraanda
Quem já levou chifre sabe do que eu estou falando♬ som original - jurídico do alvaro 💫
O nome de Victória Miranda ganhou repercussão após a jornalista Gaby Cabrini afirmar que o cantor teria trocado beijos com ela durante uma festa privada, realizada logo após a comemoração de 11 meses do filho dele, José Leonardo. Segundo a apuração, o evento reuniu amigos próximos e contou também com a presença da DJ Gisele Dario, que teria sido o primeiro interesse do artista naquela noite.
Apesar dessa interação inicial, a cobertura indicou que Zé Felipe teria se aproximado de forma mais íntima de Victória. Pouco depois, relembraram que ela já havia sido ligada a Matheus Vargas, irmão do cantor, em registros de eventos anteriores.
Diante das especulações, a influenciadora, que conta com cerca de 247 mil seguidores no Instagram e 2,1 milhões no TikTok, optou por restringir os comentários em suas publicações. Em uma mensagem publicada nos stories, ela declarou: “E amigas sim, eu sei que estou em páginas de fofoca e a minha saúde mental está em dia, amo vocês”.
Natural de Goiânia (GO), Victória é criadora de conteúdo de moda e lifestyle.
Leia também: Victória Miranda se pronuncia sobre boato de que teria ficado com Zé Felipe
