  2. Victória Miranda manda indireta após rumores de affair com Zé Felipe
Música / Shade

Victória Miranda manda indireta após rumores de affair com Zé Felipe

Influenciadora surgiu em postagem enigmática nas redes depois de boatos envolvendo o cantor Zé Felipe ganharem repercussão

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 22h16

Victória Miranda e Zé Felipe
Victória Miranda e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Victória Miranda publicou, nesta sexta-feira, 15, um vídeo no TikTok que parece ser uma “indireta discreta” sobre os rumores recentes envolvendo seu nome e do cantor sertanejo Zé Felipe.

No vídeo compartilhado com seus seguidores, Victória apareceu descontraída, dublando um áudio que faz referência à sua vida amorosa: "Eu dormi tranquila porque uma mulher solteira dorme tranquila. Preocupada dorme casada, né? Solteira me deito, sem chifres me levanto”.

A publicação surge no mesmo dia em que seu nome esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, depois de a assessoria de Zé Felipe negar qualquer envolvimento entre os dois.

@victoriamiraanda

Quem já levou chifre sabe do que eu estou falando

♬ som original - jurídico do alvaro 💫

Rumores de aproximação com Zé Felipe

O nome de Victória Miranda ganhou repercussão após a jornalista Gaby Cabrini afirmar que o cantor teria trocado beijos com ela durante uma festa privada, realizada logo após a comemoração de 11 meses do filho dele, José Leonardo. Segundo a apuração, o evento reuniu amigos próximos e contou também com a presença da DJ Gisele Dario, que teria sido o primeiro interesse do artista naquela noite.

Apesar dessa interação inicial, a cobertura indicou que Zé Felipe teria se aproximado de forma mais íntima de Victória. Pouco depois, relembraram que ela já havia sido ligada a Matheus Vargas, irmão do cantor, em registros de eventos anteriores.

Diante das especulações, a influenciadora, que conta com cerca de 247 mil seguidores no Instagram e 2,1 milhões no TikTok, optou por restringir os comentários em suas publicações. Em uma mensagem publicada nos stories, ela declarou: “E amigas sim, eu sei que estou em páginas de fofoca e a minha saúde mental está em dia, amo vocês”.

Natural de Goiânia (GO), Victória é criadora de conteúdo de moda e lifestyle. 

Leia também: Victória Miranda se pronuncia sobre boato de que teria ficado com Zé Felipe

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

