Veja as fotos do casamento do irmão de Maiara e Maraisa em Goiânia

Irmão de Maiara e Maraisa, Marcos César se casou com a médica Milena Teodoro em cerimônia intimista na noite de sexta-feira, 26

As cantoras sertanejas Maiara e Maraisa viveram um momento emocionante na noite de sexta-feira, 26, ao acompanharem o casamento do irmão, Marcos César. Ele oficializou seu relacionamento com a médica Milena Teodoro em uma cerimônia religiosa em Goiânia, Goiás.

Para a ocasião familiar, as irmãs gêmeas apostaram em looks quase iguais. As duas apareceram com vestidos amarelos, feito em cetim e com detalhes diferentes. Para completarem os visuais, as duas escolheram bolsas luxuosas e douradas.

Os noivos já tinham feito o casamento civil no início do mês, em 2 de setembro.

Maiara e Maraisa já negaram fim da dupla

Em 2024, Maiara e Maraisa participaram do programa Domingão com Huck, da Globo, e falaram sobre a possibilidade de fim da dupla no futuro. Elas negaram que tenham planos de se afastarem para seguirem carreiras solo.

“Até para nascer, não nasci sozinha. Independente de qualquer coisa, a gente divide um sonho. Temos um negócio que temos que honrar. A gente não pode virar as costas nunca para um irmão e deixar um irmão de lado. Ninguém é perfeito“, disse Maraisa.

E Maiara completou: “Desde que a gente começou nunca teve essa hipótese de acabar. Então é tudo fake, gente, não fiquem dando ouvido pra essas coisas“.

No Dia do Irmão em 2025, Maraisa falou sobre a parceria com Maiara. “Essa união vem lá de trás, quando éramos apenas crianças cantando em festivais de música. Quando nos mudamos para Goiânia em busca de oportunidades, sabíamos tudo o que iríamos enfrentar, até mesmo pelo espaço para mulheres no sertanejo ser pequeno, na época, mas o fato de termos essa ligação uma com a outra fez toda a diferença“, afirmou ela ao Portal Leo Dias, e completou: “Por conta da estrada e dos shows pelo país, estamos sempre juntas, mas também temos nossos momentos de curtir os dias de folga. A gente adora curtir momentos em família, e aí as histórias vocês imaginam né, uma melhor que a outra. O objetivo é viver a vida da melhor forma e com simplicidade, a gente deixa a produção para os palcos mesmo“.