Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Simone Mendes reage ao ser criticada por Sula Miranda
Música / Declaração

Simone Mendes reage ao ser criticada por Sula Miranda

A cantora Simone Mendes fala sobre as críticas que recebeu de Sula Miranda sobre os temas de suas músicas na carreira solo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 15h13

Simone Mendes
Simone Mendes - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Simone Mendes falou sobre as críticas que recebeu da cantora Sula Miranda. As duas se encontraram no palco do Altas Horas, da Globo, e a sertaneja comentou sobre a discordância sobre os temas de suas músicas.

Tudo começou quando Sula participou do podcast Kaka Pod e criticou Simone pelos assuntos que ela canta nas músicas, já que não vê uma semelhança entre a vida de fé da artista e suas letras da canções. "Ela é uma mulher abençoada, com uma família linda, um casamento estruturado... Por que não cantar o amor? Essas músicas de dor colocam a mulher num lugar desconfortável. Será que é isso que elas desejam ser em casa, no dia a dia?", afirmou. 

Então, Simone falou que já se resolveu com Sula e declarou que não canta sobre o que vive. "Graças a Deus, não são histórias que eu vivo, mas ouvi a Sula comentar sobre isso em um podcast. Tenho muito carinho por ela e vi que, além das críticas, ela também falou que admira meu trabalho. Que bom que estamos aqui, frente a frente, para conversar com maturidade e esclarecer tudo", disse ela, que não quis se aprofundar nas críticas. 

Simone Mendes sobre ser a cantora sertaneja mais ouvida 

A cantora Simone Mendes se tornou a cantora sertaneja mais ouvida do Brasil nas plataformas digitais. Ela atingiu a marca de mais de 15 milhões de ouvintes mensais e está com 5 músicas no Top 200 do Spotify e 2 álbuns no Top 100 Álbuns Semanais Brasil. Inclusive, ela conversou com a CARAS Brasil para falar sobre como vê todo o sucesso em sua carreira solo.

Para começar, a artista falou sobre como se sentiu ao descobrir que se tornou a cantora sertaneja mais ouvida nas plataformas digitais. "Migles, é uma emoção sem fim! Quando recebi a notícia, meu coração só sabia agradecer. Ser a mulher mais ouvida do sertanejo é uma conquista que carrega muito trabalho, muita entrega e muito amor. Cada play representa alguém que se conectou com a minha música, com a verdade que quero contar e cantar", disse ela. 

E esta notícia veio após muita dedicação para estruturar sua carreira solo com hits pelo Braisl. "Eu sempre tive fé de que coisas lindas aconteceriam na minha carreira solo. Mas viver isso agora, com tanta força e com tanto reconhecimento, é algo que só Deus poderia preparar. A gente sonha, trabalha, acredita... mas Ele sempre surpreende a gente! É surreal!", refletiu. 

Ao ser questionada sobre como avalia sua trajetória solo até aqui, ela enalteceu o caminho que percorreu. "Avalio com muito orgulho, gratidão e aprendizado. Cada etapa foi importante, cada acerto e até cada dificuldade me fizeram ser a mulher e cantora que sou hoje. Me redescobri como artista e construí um novo caminho através da minha voz e minhas escolhas. E o mais lindo é ver que o público abraçou tudo isso com tanto carinho", contou. 

Com tantos hits nas paradas de sucesso, Simone citou algumas das músicas mais marcantes. "Ai, difícil escolher, viu? Meu Deus! São tantas músicas que representam tanto… Erro Gostoso, Saudade Proibida, P da Pecado, que foi outro presente neste ano e tantas outras. Cada uma tem uma historia, uma emoção diferente, e me marcaram muito", declarou. 

