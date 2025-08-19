Simone Mendes celebra o título de cantora sertaneja mais ouvida: ‘Emoção sem fim’

Em entrevista exclusiva na CARAS Brasil, Simone Mendes comemora ao atingir a marca de mais de 15 milhões de ouvintes mensais

A cantora Simone Mendes está radiante com a notícia de que se tornou a cantora sertaneja mais ouvida do Brasil nas plataformas digitais. Ela atingiu a marca de mais de 15 milhões de ouvintes mensais e está com 5 músicas no Top 200 do Spotify e 2 álbuns no Top 100 Álbuns Semanais Brasil. Inclusive, ela conversou com a CARAS Brasil para falar sobre como vê todo o sucesso em sua carreira solo.

Para começar, a artista falou sobre como se sentiu ao descobrir que se tornou a cantora sertaneja mais ouvida nas plataformas digitais. "Migles, é uma emoção sem fim! Quando recebi a notícia, meu coração só sabia agradecer. Ser a mulher mais ouvida do sertanejo é uma conquista que carrega muito trabalho, muita entrega e muito amor. Cada play representa alguém que se conectou com a minha música, com a verdade que quero contar e cantar ", disse ela.

E esta notícia veio após muita dedicação para estruturar sua carreira solo com hits pelo Braisl. "Eu sempre tive fé de que coisas lindas aconteceriam na minha carreira solo. Mas viver isso agora, com tanta força e com tanto reconhecimento, é algo que só Deus poderia preparar. A gente sonha, trabalha, acredita... mas Ele sempre surpreende a gente! É surreal!", refletiu.

Ao ser questionada sobre como avalia sua trajetória solo até aqui, ela enalteceu o caminho que percorreu. "Avalio com muito orgulho, gratidão e aprendizado. Cada etapa foi importante, cada acerto e até cada dificuldade me fizeram ser a mulher e cantora que sou hoje. Me redescobri como artista e construí um novo caminho através da minha voz e minhas escolhas. E o mais lindo é ver que o público abraçou tudo isso com tanto carinho", contou.

Com tantos hits nas paradas de sucesso, Simone citou algumas das músicas mais marcantes. "Ai, difícil escolher, viu? Meu Deus! São tantas músicas que representam tanto… Erro Gostoso, Saudade Proibida, P da Pecado, que foi outro presente neste ano e tantas outras. Cada uma tem uma historia, uma emoção diferente, e me marcaram muito", declarou.

Por fim, Simone contou que os fãs podem esperar ainda mais novidades na carreira dela até o final do ano. "Vem muita coisa boa por aí! Estou em fase de seleção de repertório pro meu próximo trabalho. Quem sabe um novo DVD ainda esse ano? Também sigo com o projeto Cantando Sua História 2, que ainda tem muita música linda pra ser lançada", contou.

