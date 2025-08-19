CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Simone Mendes celebra o título de cantora sertaneja mais ouvida: ‘Emoção sem fim’
Música / Sucesso

Simone Mendes celebra o título de cantora sertaneja mais ouvida: ‘Emoção sem fim’

Em entrevista exclusiva na CARAS Brasil, Simone Mendes comemora ao atingir a marca de mais de 15 milhões de ouvintes mensais

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 19h46

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Simone Mendes
Simone Mendes - Foto: Divulgação

A cantora Simone Mendes está radiante com a notícia de que se tornou a cantora sertaneja mais ouvida do Brasil nas plataformas digitais. Ela atingiu a marca de mais de 15 milhões de ouvintes mensais e está com 5 músicas no Top 200 do Spotify e 2 álbuns no Top 100 Álbuns Semanais Brasil. Inclusive, ela conversou com a CARAS Brasil para falar sobre como vê todo o sucesso em sua carreira solo.

Para começar, a artista falou sobre como se sentiu ao descobrir que se tornou a cantora sertaneja mais ouvida nas plataformas digitais. "Migles, é uma emoção sem fim! Quando recebi a notícia, meu coração só sabia agradecer. Ser a mulher mais ouvida do sertanejo é uma conquista que carrega muito trabalho, muita entrega e muito amor. Cada play representa alguém que se conectou com a minha música, com a verdade que quero contar e cantar", disse ela. 

E esta notícia veio após muita dedicação para estruturar sua carreira solo com hits pelo Braisl. "Eu sempre tive fé de que coisas lindas aconteceriam na minha carreira solo. Mas viver isso agora, com tanta força e com tanto reconhecimento, é algo que só Deus poderia preparar. A gente sonha, trabalha, acredita... mas Ele sempre surpreende a gente! É surreal!", refletiu. 

Ao ser questionada sobre como avalia sua trajetória solo até aqui, ela enalteceu o caminho que percorreu. "Avalio com muito orgulho, gratidão e aprendizado. Cada etapa foi importante, cada acerto e até cada dificuldade me fizeram ser a mulher e cantora que sou hoje. Me redescobri como artista e construí um novo caminho através da minha voz e minhas escolhas. E o mais lindo é ver que o público abraçou tudo isso com tanto carinho", contou. 

Com tantos hits nas paradas de sucesso, Simone citou algumas das músicas mais marcantes. "Ai, difícil escolher, viu? Meu Deus! São tantas músicas que representam tanto… Erro Gostoso, Saudade Proibida, P da Pecado, que foi outro presente neste ano e tantas outras. Cada uma tem uma historia, uma emoção diferente, e me marcaram muito", declarou. 

Por fim, Simone contou que os fãs podem esperar ainda mais novidades na carreira dela até o final do ano. "Vem muita coisa boa por aí! Estou em fase de seleção de repertório pro meu próximo trabalho. Quem sabe um novo DVD ainda esse ano? Também sigo com o projeto Cantando Sua História 2, que ainda tem muita música linda pra ser lançada", contou. 

Leia também: A casa de Simone Mendes no Ceará: Mansão tem espaço de sobra

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

SimoneSimone Mendes
Simone Mendes Simone Mendes   

Leia também

Relacionamentos

Maiara e Maraisa - Foto: Globo/ Fábio Rocha

Maiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa

Polêmicas

Poliana Rocha e Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Leonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento

Tiete

Maisa e Luan Santana - Foto: Reprodução / Instagram

Maisa tieta Luan Santana em show e se declara nas redes sociais

Irreparável

Perrie Edwards - Foto: Reprodução / Instagram

Perrie Edwards faz revelação após perder bebê aos 5 meses de gestação

Casal

Mariana Polastreli e Eduardo Costa - Foto: Reprodução / Instagram

Eduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa

Eita!

Ana Castela, Zé Felipe e Gustavo Mioto - Foto: Reprodução / Instagram

Gustavo Mioto toma atitude após boatos de affair de Ana Castela com Zé Felipe

Últimas notícias

Carla DiazMédico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
Bruna BiancardiBruna Biancardi exibe novas fotos das filhas após polêmica com Amanda Kimberlly
David Hekili Kenui BellAutópsia do ator de 'Lilo & Stitch' revela novos detalhes sobre sua morte
Maiara e MaraisaMaiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa
Maya MassaferaMaya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência
Kylie Jenner e Timothée ChalametTimothée Chalamet e Kylie Jenner são flagrados juntos em meio a rumores
Poliana Rocha e LeonardoLeonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento
Vera VielVera Viel faz nova biópsia após exame sobre o câncer
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com 39% de desconto
Taís Araujo7 segredos de beleza de Taís Araujo que você também pode usar
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade