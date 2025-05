Música / Crime

Sertanejo Matheus exibe extrato de conta bancária após furto

O sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, perdeu R$ 700 mil após ter seu celular roubado no trânsito de São Paulo. Veja a foto do extrato com o pix do criminoso

Sertanejo Matheus, da dupla com Kauan - Foto: Reprodução / Instagram