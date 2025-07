Sandy faz comentário após Junior revelar doença da filha caçula

Sandy presta seu apoio para o irmão, Junior, publicamente após ele revelar que a filha caçula foi diagnosticada com uma doença rara

A cantora Sandy demonstrou publicamente o seu apoio para o irmão, o cantor Junior, em um momento desafiador da vida pessoal. Nesta semana, ele revelou que sua filha caçula, Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica, que é uma doença rara que afeta os rins.

Nos comentários do post do irmão, Sandy deixou um comentário carinhoso para demonstrar esperança na recuperação da sobrinha. “ Lindos… Já deu certo ”, disse ela, que ainda colocou emojis de uma mão em oração e um coração lilás.

O que Junior falou sobre a doença da filha

Em seu post sobre a saúde da filha caçula, Junior contou sobre o diagnóstico dela para alertar outros pais de crianças pequenas. "Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!", disse ele.

E completou: "Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. a identificação rápida faz toda a diferença! Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser super importante pra gente. Os shows da Solo Tour vão acontecer, seguindo todos os protocolos médicos recomendados. vamos viver cada momento com muita segurança e amor! Muito obrigado por estarem com a gente nesse momento".

O que é a Síndrome Nefrótica?

A Síndrome Nefrótica é uma condição rara que afeta os rins e causa a perda excessiva de proteínas na urina. A condição é congênita e também pode ser adquirida por causa de outros problemas de saúde, como doenças infecciosas, autoimunes, diabetes, hepatite e outros casos.

Os sintomas envolvem inchaço, mal-estar, dor abdominal, perda de apetite, presença de proteína na urina e urina com espuma. Enquanto isso, o tratamento envolve medicamentos fortes para reduzir o inchaço e a inflamação. A síndrome pode levar à embolia ou insuficiência renal.

