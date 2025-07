Por que Junior nunca mostrou os rostos dos dois filhos? Ele já explicou

Famoso desde a infância, Junior optou por preservar seus filhos da mídia e nunca mostrou os rostos deles. Entenda o motivo do cantor

O cantor e músico Junior mantém a sua família longe dos holofotes. Apesar de ter crescido na frente das câmeras por causa da dupla Sandy e Junior, o artista confessou que optou por preservar a imagem de seus filhos, Otto, de 7 anos, e Lara, de 3 anos, para que eles tivessem uma infância comum.

Em entrevista recente no podcast Quem Pode, Pod, no YouTube, o astro comentou sobre sua decisão de não mostrar os rostos dos filhos publicamente. "Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós… ”, contou ele.

Então, Junior foi questionado se apoiaria os filhos caso eles decidissem ser cantores e ele contou que iria orientá-los a esperar e estudar. "Eu já refleti sobre isso. Eu tenho para mim que se acontecer isso, eu pretendo aconselha-lo a esperar. Legal, sente que é isso que quer fazer? Vai estudar, vai se preparar. Tem tanta coisa para fazer antes de começar a ir para o mundo. Se um dia continuar com essa ideia e sentir que está pronto, aí a gente pensa nisso”, contou.

Leia também: Junior Lima e Monica Benini revelam diagnóstico da filha: 'Uma condição rara'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JUNIOR (@junior_oficial)

Sandy também não mostra o rosto do filho

Também no Quem Pode, Pod, Sandy contou sobre a decisão de não mostrar o rosto do filho, Theo, de 11 anos, publicamente. Ela disse que quer dar a opção para o filho escolher ser famoso ou não quando crescer. Como ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, ela consegue dar uma liberdade para o filho crescer longe da mídia porque não tem paparazzi em sua cidade como tem no Rio de Janeiro. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Sandy ainda contou que apenas alguns fãs e pessoas mais próximas conhecem o menino. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou.

Leia também: Monica Benini fala da decisão de não expor os filhos com Junior Lima: 'Acredito'