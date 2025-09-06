CARAS Brasil
  2. Priscilla revela que se casou de forma discreta com produtor musical
Música / Vida pessoal

Priscilla revela que se casou de forma discreta com produtor musical

Oficialmente casada! A cantora Priscilla contou que oficializou sua união com o produtor Laudz, de quem estava noiva desde 2024; saiba detalhes

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 06/09/2025, às 20h22

Priscilla
Priscilla - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Priscilla entrou para o time das casadas! A artista, que vive um relacionamento com o produtor musical André Laudz desde setembro de 2023, revelou ao 'Gshow' neste sábado, 6, que oficializou a união com o amado de forma discreta. Os dois ficaram noivos em 2024.

"Povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada!", declarou a famosa. De acordo com Priscilla, o casal não pretende realizar a festa de casamento. "Não [terá festa], tanto é que ninguém sabe", explicou ela.

Discreta em relação a vida pessoal, Priscilla costuma compartilhar raríssimos registros com o marido. Assim como a cantora, Laudz também é discreto e usa as redes sociais apenas para publicar seus novos trabalhos como produtor musical.

Recentemente, a famosa abriu uma exceção e fez uma bela declaração ao amado em seu perfil: "Amo cada detalhe de você, cada mania, cada característica, cada qualidade e cada defeito. Você me deu acesso ao seu mundo e nele eu conheci a pessoa mais fascinante, interessante, verdadeira. Você prende minha atenção desde o dia que te conheci. Meu amor, meu parceiro, melhor amigo. Te escolho e te celebro todos os dias", escreveu Priscilla.

Priscilla e André Laudz no The Town - Foto: Will Dias / Brazil News
Priscilla e André Laudz no The Town - Foto: Will Dias / Brazil News
Priscilla no The Town - Foto: Will Dias / Brazil News
Priscilla no The Town - Foto: Will Dias / Brazil News

Quem é o marido de Priscilla? Conheça Laudz

André Laudz tem 33 anos, nasceu em Curitiba e é produtor musical, DJ e compositor. Ele faz parte do duo de música eletrônica Tropkillaz, que já existe há mais de 10 anos, em parceria com o DJ Zegon. O duo já ganhou Grammy Latino e o MTV Millenial Awards Brasil.

O rapaz sempre fez parte do mundo artístico e se apaixonou pela cultura do hip hop no início da adolescência e logo começou a produzir músicas. Nas redes sociais, ele é discreto e costuma mostrar mais fotos dos seus looks e dos bastidores de seus trabalhos.

Laudz e Priscilla se conheceram por causa do trabalho. “Ele é produtor, DJ… Começamos a trabalhar juntos e foi assim que a gente se conheceu”, afirmou ela ao site Gshow. Eles assumiram a relação no dia 7 de setembro de 2023, quando postaram fotos juntos antes de irem para um festival de música em São Paulo.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

PriscillaAndré Laudz
Priscilla Alcântara Priscilla Alcântara   

