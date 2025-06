Priscilla abre a intimidade e mostra momentos com o namorado: 'Meu amor'

A cantora Priscilla usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para celebrar o aniversário do namorado, o DJ André Laudz

A cantora Priscilla usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para celebrar o aniversário do namorado, o DJ André Laudz. Na data especial, ela compartilhou um álbum de fotos com momentos marcantes que viveram recentemente e se declarou ao amado.

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Amo cada detalhe de você; cada mania, cada característica, cada qualidade e cada defeito. Você me deu acesso ao seu mundo e nele eu conheci a pessoa mais fascinante, interessante, verdadeira. Você prende minha atenção desde o dia que te conheci. Meu amor, meu parceiro, melhor amigo. Te escolho e te celebro todos os dias. Feliz aniversário! seu amorzinho".

Nos comentários, o DJ respondeu: "Te amo meu amor". Outros internautas também comentaram na publicação. "Ótimo momento pra criar canções bem lindas nessa voz perfeita!! Muito amor envolvido", sugeriu uma. "Lindos demais", elogiou outro. "Quando uma pessoa está feliz e amando, ela transmite isso", observou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que os dois assumiram publicamente o relacionamento em setembro de 2023, quando apareceram juntos pela primeira vez em um festival de música no Rio de Janeiro.

Quem é André Laudz?

O DJ André Laudz nasceu em Curitiba e é produtor musical, DJ e compositor. Ele faz parte do duo de música eletrônica Tropkillaz, que já existe há mais de 10 anos em parceria com o DJ Zegon. O duo já ganhou Grammy Latino e o MTV Millenial Awards Brasil. E eles se conheceram por causa do trabalho. "Ele é produtor, DJ… Começamos a trabalhar juntos e foi assim que a gente se conheceu", afirmou ela ao site Gshow.

