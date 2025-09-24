Neto de Arlindo Cruz emociona família em roda de samba no Rio

Vídeo de Ridan, de 5 anos, tocando percussão em homenagem ao avô Arlindo Cruz emocionou a web nas redes sociais

Nesta semana, a família de Arlindo Cruz viveu um momento de emoção ao ver o pequeno Ridan, de apenas 5 anos, demonstrar seu talento em uma roda de samba no Centro do Rio de Janeiro.

O registro, publicado no domingo, 21, mostra o neto do sambista tocando percussão em um evento dedicado à obra do avô, que morreu em agosto deste ano. O vídeo já soma mais de 630 mil visualizações nas redes sociais.

Babi Cruz, viúva do cantor, não escondeu a emoção ao compartilhar as imagens. “Ancestralidade pura! Riqueza de vó”, escreveu no post do Instagram. A cena reforçou o legado musical deixado por Arlindo e a continuidade desse vínculo através das novas gerações.

Flora, filha de Arlindo e mãe de Ridan, também fez questão de comentar a apresentação do menino. “Minha voz, minha luz, meu som. Todo homem precisa de uma mãe”, publicou. Em seguida, completou: “Meu tudo, meu Rei, minha razão, todo dia que eu acordo é me motivando a ser alguém melhor pra você. É tão lindo ver você crescendo, criando seus gostos e carregando tanto da nossa ancestralidade. Minha força maior é te ver feliz.”

Apoio dos fãs

O momento tocou também seguidores e amigos da família. Uma internauta comentou: “Nossas raízes são potência, Flora. Lindo demais ver seu menino abraçado pela arte e feliz da vida… Está na carinha dele o prazer dessa batida.” Outro seguidor acrescentou: “O fruto não vai longe do pé.”

A atriz Cacau Protásio, impressionada com o talento do garoto, escreveu: “Que isso, Pai? Moleque tira onda.” As manifestações reforçam a força simbólica da cena, em que a memória de Arlindo Cruz segue presente por meio da música e da nova geração.

O sambista morreu em agosto de 2025, aos 66 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla de órgãos após complicações de um AVC hemorrágico sofrido em 2017 e de uma pneumonia.

