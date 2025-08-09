Neto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'

Neto de Arlindo Cruz e filho de Arlindinho, o pequeno Antônio falou sobre a partida do avô em uma homenagem emocionante; veja o vídeo

Neto de Arlindo Cruz (1958-2025), o pequeno Antônio emocionou o público ao prestar uma homenagem ao avô. O sambista, que estava internado há alguns meses no Rio de Janeiro, faleceu na sexta-feira, 8, aos 66 anos, em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos.

Babi Cruz, esposa do artista, repostou em suas redes sociais o vídeo do neto se despedindo de Arlindo. O menino, de apenas 6 anos de idade, é filho de Ayeska e com o cantor Arlindinho, herdeiro do artista.

No registro, o pequeno aparece segurando um banjo, instrumento usado por Arlindo Cruz em rodas de samba. Ao falar sobre a partida do avô, Antônio destacou que o artista 'virou uma estrelinha' e ainda deixou um recado especial aos fãs do sambista.

" Hoje, o mundo se despede do meu avô Arlindo. Ele foi morar com Jesus, porque ele estava sofrendo muito, mas não precisa ficar triste, não, porque ele vai ser a estrela que mais vai brilhar no mundo. Ele virou uma estrelinha. Não precisa ficar triste, não. Ele era muito importante para o nosso mundo. Vovô, como você sempre ensinou: o show tem que continuar ", declarou o neto de Arlindo Cruz.

Vale lembrar que o sambista vivia com sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido em 2017. Desde então, ele recebia cuidados dos familiares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antônio (@antoniomassaia__)

Família de Arlindo Cruz faz pedido simbólico para o velório

Após anunciar o falecimento do artista, a família revelou quando será o velório e o sepultamento dele. O primeiro acontece neste sábado, 09, e o segundo e a despedida final no domingo, 10.

Para os eventos, a família de Arlindo Cruz fez um pedido especial para quem deseja aparecer: usar roupas brancas como uma forma de homenagem.

Leia também: Um dia antes da morte do pai, Arlindinho revelou ensinamento que recebeu de Arlindo Cruz