Modelo expõe momentos íntimos entre Ana Castela e Zé Felipe em gravação

Os rumores de que Ana Castela e Zé Felipe estariam vivendo um romance ganharam ainda mais força após a gravação do clipe da música inédita da dupla, realizada na última quarta-feira (17). Nos bastidores, o comportamento dos artistas chamou atenção, especialmente após relatos de uma das participantes do projeto.

Em publicações nas redes sociais, a modelo Layla Nunes, que atuou como figurante no clipe, compartilhou suas impressões sobre a interação entre os dois e a conexão, que, segundo ela, parecia ir além da parceria profissional.

Layla contou na publicação que presenciou episódios de carinho entre Zé Felipe e Ana, mesmo fora das gravações. “Tem alguma coisa rolando, sim. Eu estava olhando a minha galeria dos vídeos que eu fiz ontem e olha isso aqui… Os dois estavam sentados para fazer uma foto e o Zé apertou a coxa da Ana e fez um carinho, eles não estavam contracenando nessa hora, estavam apenas se preparando para fazer uma foto. Quem não tem nada faz isso aqui?”, relatou.

Ela também contou que presenciou outro gesto de proximidade. “Outro vídeo que eu consegui pegar, eles estavam fazendo um 360º e eles estavam ali juntos, olha esse clima. E na hora eu não filmei, mas ele deu uma mordida no ombro dela. É muita intimidade! Não tem como não estar rolando alguma coisa”, acrescentou.

Rolou beijo!

Não parou por aí! Layla ainda afirmou que o encerramento do clipe teria incluído uma cena não planejada. Segundo ela, Ana e Zé Felipe se beijaram no final da gravação. “E tem um spoiler, rolou beijo no final do clipe! Eu não estava na hora do beijo, eu tinha saído para comer, e quando eu voltei estava todo mundo comentando. Pelo que eu entendi nem era para ter essa cena, foi algo de última hora, mas rolou”, disse.

Até o momento, nem Ana Castela nem Zé Felipe se pronunciaram sobre o suposto envolvimento. Os relatos e registros de bastidores, no entanto, têm movimentado as redes sociais e alimentado especulações entre fãs e internautas.

