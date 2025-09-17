Zé Felipe exibe a primeira foto com Ana Castela após apagar posts com Virginia

Zé Felipe e Ana Castela posam juntinhos em um ensaio fotográfico para divulgarem nova música apenas algumas horas após ele apagar as fotos com a ex-mulher

O cantor Zé Felipe e a cantora Ana Castela agitaram as redes sociais na noite desta quarta-feira, 17, ao compartilharem a primeira foto juntos após rumores de aproximação nos últimos tempos. Solteiros, os dois posaram juntinhos na imagem de um ensaio fotográfico para a divulgação da nova música juntos.

Zé e Ana devem lançar uma canção juntos em breve e já fizeram a alegria dos fãs ao posarem lado a lado e com looks no estilo country. “Coloca o chapéu que lá vem a pedrada” , disseram na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com parceria. “Ai meu coração! Vai ser o hit mais romântico que o sertanejo viu nos últimos tempos”, disse um seguidor. “Faz isso não que as emocionadas quase morrem”, afirmou outro. “Posso começar a shippar?”, perguntou mais um. “Que perfeito! Vem música boa por aí”, declarou outro.

Vale lembrar que, além da música, Zé e Ana estão envolvidos em rumores de que podem estar vivendo um affair. Nos últimos tempos, os dois foram vistos nos mesmos lugares e existem rumores de que ele viajou até a cidade dela em algumas ocasiões. Porém, eles nunca assumiram nada.

Logo depois, o cantor mostrou uma imagem da gravação do clipe da música e também uma selfie ao lado da cantora.

Zé Felipe apagou as fotos com a ex-mulher

Outro detalhe que chama a atenção é que Zé Felipe postou a foto com Ana Castela poucas horas após apagar as fotos com a ex-mulher, Virginia Fonseca, do feed do Instagram. Nesta quarta-feira, ele fez a limpa na rede social e deletou todas as fotos românticas que tinha com a ex e só deixou as imagens deles com os filhos.

O gesto dele foi visto como radical pelos fãs e uma forma de dizer que antigo casamento não tem volta mesmo.

Zé e Virginia se separaram em maio deste ano após cinco anos de casamento e três filhos.

Previsão de Márcia Sensitiva

Recentemente, a vidente Márcia Sensitiva fez uma previsão envolvendo Zé Felipe e Ana Castela. No programa Melhor da Tarde, da Band, ela disse que os oráculos informam que existe química entre os dois e que, se começarem um romance, existe a chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

