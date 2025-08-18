Funkeiro MC Binn exibe evolução impressionante no físico e deixa os fãs curiosos sobre seu futuro no 'projeto Shape Caramelo'

MC Binn voltou a compartilhar com os seguidores detalhes de seu processo de transformação física. O funkeiro de 31 anos, que participou do BBB 24, mostrou nesta segunda-feira, 18, que conseguiu eliminar 12 kg desde o início do ano, saindo dos 128 kg para 116 kg. Com 1,90 m de altura, ele destacou que mais do que o peso, seu objetivo agora é ganhar massa muscular.

O cantor, que batizou o processo de "Shape Caramelo", comemorou também a mudança nas roupas. “Saí do 4GG para o GG”, contou, destacando que o resultado já pode ser visto não apenas na balança, mas no espelho e na disposição do dia a dia. Binn explicou que, apesar de ter interrompido os treinos por um mês devido a uma gripe, segue focado no projeto.

Na publicação, ele compartilhou um “antes e depois” na academia e escreveu na legenda: “E o projeto shape caramelo? Continua, rs. Tinha parado por ficar um mês gripado e ruim, mas comecei o ano com 128kg e atualmente o peso tá em 116kg, com 1.90 de altura. Tá bom? Sim, mas o foco é melhorar. Sai do 4GG pro GG nas roupas e meu foco não tá na balança, tá no ganho de massa. Essa semana saem os próximos episódios, acompanhem aí quem tá comigo. E aí achou que já mudou um pouco?”

Saúde física e mental em equilíbrio

A transformação do artista começou anos antes de sua entrada no reality show. Em 2018, ele já havia adotado acompanhamento nutricional e psicológico, além de treinos intensos, o que resultou na perda de cerca de 50 kg até o início da pandemia. Nesse período, acabou recuperando parte do peso, mas retomou os cuidados de forma gradual.

Após o BBB 24, MC Binn ressaltou que mantém uma rotina de treinos para fortalecimento e ganho de massa. Ele também afirmou que abandonou hábitos como o consumo de álcool, mudanças que, segundo ele, ajudaram a manter a disciplina.

O cantor também tem falado abertamente sobre a importância do cuidado com a saúde mental nesse processo. Em entrevistas, contou que recorreu à terapia e à fé para lidar com momentos de recaída emocional, reforçando que a transformação não se limita ao físico, mas envolve equilíbrio emocional e disciplina.

