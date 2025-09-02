Martinho da Vila terá monumento de 14 metros em Vila Isabel

Prefeitura do Rio de Janeiro confirma homenagem ao cantor Martinho da Vila com entrega prevista para 2026: "Estou feliz da Vila"

Martinho da Vila, um dos maiores nomes do samba brasileiro, tem mais de seis décadas dedicadas à música e à cultura popular. Ao longo da carreira, construiu um legado que atravessa gerações, sendo reconhecido por sucessos que se tornaram clássicos e por sua forte ligação com o bairro de Vila Isabel.

Agora, esse vínculo será celebrado com uma homenagem de grande porte. A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a construção de um monumento com uma estátua de 14 metros em Vila Isabel, bairro símbolo de sua trajetória e da escola Unidos de Vila Isabel, da qual Martinho é presidente de honra.

A escultura será instalada na Praça Barão de Drummond e fará parte de um projeto de revitalização do local. Idealizada pelo carnavalesco Paulo Barros e produzida pelo escultor Mário Pitanguy, a obra será composta por uma coroa de grandes proporções e uma estátua em tamanho real do cantor, feita em bronze. Ao todo, o monumento terá cerca de 14 metros de altura, equivalente a um prédio de cinco andares.

Segundo a prefeitura, a entrega está prevista para o início de 2026. O projeto foi inspirado no clássico "Canta, canta, minha gente", de 1974, e será o primeiro monumento de grandes proporções dedicado a uma personalidade no Rio desde a inauguração da estátua de Zumbi dos Palmares, em 1986.

Investimento e revitalização do espaço

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o investimento total na requalificação da Praça Barão de Drummond será de aproximadamente R$ 4,8 milhões, sendo R$ 608 mil destinados à execução da escultura. A licitação para definir a empresa responsável pela construção e pela revitalização do espaço está marcada para 19 de setembro.

Para garantir precisão, Martinho da Vila foi medido pessoalmente em seu apartamento, na Barra da Tijuca. "Amigos! Estou feliz da Vila. O prefeito perfeito, Eduardo Paes, vai erguer um monumento em Vila Isabel, com uma enorme estátua minha que será um ponto turístico. Viva o bairro de Noel!", comemorou o cantor.

A coroa que compõe o monumento é uma referência direta à bandeira da Unidos de Vila Isabel, escola de samba onde Martinho construiu grande parte de sua história. Para o carnavalesco Paulo Barros, responsável pelo conceito, a homenagem também representa um marco pessoal: "É um dos maiores acontecimentos da minha vida. É como se eu começasse agora, me tornando também artista plástico".

O secretário municipal de Conservação, Diego Vaz, destacou a importância do projeto: "Eternizar um dos maiores nomes da nossa história em apenas um ato é desafiador. A melhor forma de retratar o legado do Martinho nesse monumento foi representar a alegria".

Em entrevista ao Jornal Nacional, Martinho comentou a emoção de ser homenageado ainda em vida. "É um pouco estranho, porque esse negócio de monumento, estátua, é quando o cara morre. Mas esse é o grande barato: homenagear enquanto a gente está aqui", disse o cantor.

Leia também: Preta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será