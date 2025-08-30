CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Maria Gadú exibe foto inédita com a filha e a esposa em data especial
Música / Fofura

Maria Gadú exibe foto inédita com a filha e a esposa em data especial

A cantora Maria Gadú celebra o Dia da Visibilidade Lésbica com foto ao lado da esposa e da filha em post nas redes sociais

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 30/08/2025, às 20h18

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maria Gadú
Maria Gadú - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Maria Gadú encantou os seus fãs ao compartilhar uma nova foto de sua filha, Alice, de 2 anos, nas redes sociais. A estrela mostrou o quanto a herdeira já cresceu ao registrar uma selfie com a menina e a esposa, a artista plástica Ana Paula Popi, nas redes sociais.

O post dela foi uma celebração ao Dia da Visibilidade Lésbica, que foi celebrado na sexta-feira, 29. "Dia nacional da visibilidade lésbica!! Não, nada de mal nos alcança, nada machuca nem cansa! Te amo profundamente", afirmou. 

Vale lembrar que a filha de Gadú foi gerada pela irmã dela, Vanessa Corrêa, e é criada pela cantora, pela esposa e pela irmã.

Maria Gadú e família - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Gadú e família - Foto: Reprodução / Instagram

Maria Gadú já disse que não precisou 'sair do armário'

Na última quarta-feira, 15, Maria Gadú surpreendeu ao revelar que nunca precisou 'sair do armário' ou assumir sua orientação sexual para a família. Em uma conversa sincera com o podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’, a cantora compartilhou que seus familiares ‘sempre souberam’ de sua sexualidade por conta de um motivo inusitado desde a infância.

Durante a conversa, que foi comandada por Tati Bernardi, a dona da canção ‘Shimbalaiê’ explicou que nunca precisou contar para a família que era lésbica: "Não contei, né? Eu uso cueca desde os 6 anos. Meu irmão de criação usava. Eu fiquei: 'Por que eu tô usando isso e ele isso? É confortável, é maravilhoso'”, ela revelou o motivo inusitado.

E aí minha família foi entendendo”, completou Gadú, que ainda aproveitou a oportunidade para detalhar a relação conturbada com seu pai durante a infância: "Quando conheci meu pai, eu tinha 12 anos. Ele largou a gente na maternidade e vazou. Fui criada pelo meu avô paterno que sempre fez um pacto de verdade comigo”, disse.

“Eu sempre soube que meu pai era casado, que eu tinha um irmão, meu avô levava fotos pra eu ver. Eu fui voyeur da vida do meu pai. A gente está se reaproximando. Tô tentando fazer um esforço sério, tô perdoando ele e a gente voltou a se falar”, a cantora detalhou o atual relacionamento com o pai depois de ter sido criada por sua mãe, madrinha e avô.

Por fim, Gadú também relembrou a época da escola e explicou que sofria preconceito, mas que sempre rebateu e inclusive, fez questão de contar para todos sua sexualidade "Na escola, fui eu que contei pra todo mundo quando fiquei com a primeira menina. Sofri uns preconceitos cotidianos, mas o meu lugar de me defender era um deboche”, disse. 

Leia também: Maria Gadú revela o motivo do fim da amizade com Dado Dolabella

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

maria gadú
Maria Gadú Maria Gadú  

Leia também

Mãe do cantor

Zé Felipe e Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram

Coisa de mãe? Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe

Show

Duda Bertelli participa do show de Zé Felipe - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Zé Felipe canta com Duda Bertelli após carona em moto

Show

Lara - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Filha de Faustão, Lara faz show apenas um dia após alta hospitalar do pai

Memória

Marília Mendonça - Foto: Reprodução

Marília Mendonça: Primeiro namorado da cantora relembra fotos dos dois juntos

Novidade

Lenny Kravitz - Foto: Getty Images

Lenny Kravitz é a atração principal do Jazz Aspen Snowmass Labor Day Experience 2025

Raízes

Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"

Últimas notícias

Isis ValverdeIsis Valverde surge deslumbrante no Festival de Veneza
Maria GadúMaria Gadú exibe foto inédita com a filha e a esposa em data especial
Isadora RibeiroIsadora Ribeiro exibe fotos da filha de 19 anos. Veja o quanto ela cresceu!
Casamento da princesa Marie Caroline e Leopoldo Maduro VollmerCasamento real: Princesa Marie Caroline, de Liechtenstein, se casa com homem comum
Cesar Tralli e Ticiane PinheiroCesar Tralli diz qual é o seu acordo com Ticiane Pinheiro desde que se conheceram
João Camargo celebra os 20 anos da Camargo AlfaiatariaJoão Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria
Sabrina Sato e o pai, Omar RahalPai de Sabrina Sato passa por nova cirurgia e reúne os filhos no hospital
Zé Felipe e Poliana RochaCoisa de mãe? Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe
Fernanda Torres no Festival de VenezaFernanda Torres aposta em look preto nada básico no Festival de Veneza
A atriz Taís AraujoAstróloga analisa missão de Taís Araujo: 'É uma palavra bonita, mas é um desafio'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade