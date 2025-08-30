Maria Gadú exibe foto inédita com a filha e a esposa em data especial

A cantora Maria Gadú celebra o Dia da Visibilidade Lésbica com foto ao lado da esposa e da filha em post nas redes sociais

A cantora Maria Gadú encantou os seus fãs ao compartilhar uma nova foto de sua filha, Alice, de 2 anos, nas redes sociais. A estrela mostrou o quanto a herdeira já cresceu ao registrar uma selfie com a menina e a esposa, a artista plástica Ana Paula Popi, nas redes sociais.

O post dela foi uma celebração ao Dia da Visibilidade Lésbica, que foi celebrado na sexta-feira, 29. "Dia nacional da visibilidade lésbica!! Não, nada de mal nos alcança, nada machuca nem cansa! Te amo profundamente", afirmou.

Vale lembrar que a filha de Gadú foi gerada pela irmã dela, Vanessa Corrêa, e é criada pela cantora, pela esposa e pela irmã.

Maria Gadú e família - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por || m a r i a g a d ú || (@mariagadu)

Maria Gadú já disse que não precisou 'sair do armário'

Na última quarta-feira, 15, Maria Gadú surpreendeu ao revelar que nunca precisou 'sair do armário' ou assumir sua orientação sexual para a família. Em uma conversa sincera com o podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’, a cantora compartilhou que seus familiares ‘sempre souberam’ de sua sexualidade por conta de um motivo inusitado desde a infância.

Durante a conversa, que foi comandada por Tati Bernardi, a dona da canção ‘Shimbalaiê’ explicou que nunca precisou contar para a família que era lésbica: "Não contei, né? Eu uso cueca desde os 6 anos. Meu irmão de criação usava. Eu fiquei: 'Por que eu tô usando isso e ele isso? É confortável, é maravilhoso'”, ela revelou o motivo inusitado.

“E aí minha família foi entendendo”, completou Gadú, que ainda aproveitou a oportunidade para detalhar a relação conturbada com seu pai durante a infância: "Quando conheci meu pai, eu tinha 12 anos. Ele largou a gente na maternidade e vazou. Fui criada pelo meu avô paterno que sempre fez um pacto de verdade comigo”, disse.

“Eu sempre soube que meu pai era casado, que eu tinha um irmão, meu avô levava fotos pra eu ver. Eu fui voyeur da vida do meu pai. A gente está se reaproximando. Tô tentando fazer um esforço sério, tô perdoando ele e a gente voltou a se falar”, a cantora detalhou o atual relacionamento com o pai depois de ter sido criada por sua mãe, madrinha e avô.

Por fim, Gadú também relembrou a época da escola e explicou que sofria preconceito, mas que sempre rebateu e inclusive, fez questão de contar para todos sua sexualidade "Na escola, fui eu que contei pra todo mundo quando fiquei com a primeira menina. Sofri uns preconceitos cotidianos, mas o meu lugar de me defender era um deboche”, disse.

Leia também: Maria Gadú revela o motivo do fim da amizade com Dado Dolabella