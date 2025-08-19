CARAS Brasil
  2. Maisa tieta Luan Santana em show e se declara nas redes sociais
Música / Tiete

Maisa tieta Luan Santana em show e se declara nas redes sociais

A atriz e apresentadora Maisa compartilhou seu encontro com o cantor Luan Santana após apresentação em São Paulo: "Luanete há 17 anos"

por Izabella Nicolau
Publicado em 19/08/2025, às 18h20

Maisa e Luan Santana
Maisa e Luan Santana - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz e apresentadora Maisa Silva, de 22 anos, aproveitou uma folga em sua agenda para assistir ao show de Luan Santanadurante um festival em São Paulo. Fã assumida do sertanejo desde a infância, ela tietou o cantor no camarim e publicou o momento nas redes sociais.

No Instagram, Maisa compartilhou uma foto ao lado do artista e escreveu: "Menina da bota e luanete há 17 anos". O reencontro divertiu os fãs, que lembraram a antiga admiração da atriz pelo cantor. Os dois se conhecem desde os primeiros anos de carreira de Luan e, ao longo do tempo, cultivaram uma relação próxima e cheia de carinho, marcada por encontros em bastidores de programas e shows.

Maisa se declara para o cantor

Além do registro, Maisa fez questão de elogiar a apresentação. No X (antigo Twitter), ela comentou sobre a energia do show: "Show do Luan Santana é muito bom porque parece karaokê. Você sai com alma lavada quando sabe cantar todas as músicas de um show. É muito bom e eu GRITO sempre, aí a maioria dos meus vídeos saem estragados", escreveu.

A apresentadora relembrou que acompanha a trajetória do sertanejo desde que ele lançou Meteoro, sucesso que marcou sua estreia nacional em 2009. Na época, Luan tinha apenas 18 anos e rapidamente se tornou um fenômeno entre o público jovem, sendo considerado um dos maiores ídolos nacionais da geração nascida no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. O cantor conquistou uma legião de fãs e marcou presença constante em programas de televisão e capas de revista voltadas ao público infanto-juvenil.

Maisa reforçou que ver Luan no palco após tantos anos acompanhando sua carreira torna a experiência ainda mais especial. O momento gerou comoção entre os seguidores, que celebraram a amizade de longa data e a troca de carinho entre os dois.

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Davi Brito em A Fazenda: Astróloga fala sobre caminhos do influenciador no reality showAstróloga revela caminhos de Davi Brito em A Fazenda: 'Tem isso forte'
