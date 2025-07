Magérrima, Maisa Silva exibe fotos de biquíni nas férias

De férias da TV após o fim da novela Garota do Momento, da Globo, Maisa Silva compartilha sua boa forma em fotos com look mínimo na Grécia

A atriz Maisa Silva aproveitou as férias da TV para aproveitar o verão na Grécia. Nesta terça-feira, 29, a estrela mostrou as fotos de seus dias de descanso nas redes sociais e surpreendeu com sua boa forma.

Com as curvas impecáveis, ela posou apenas de biquíni estilo fio-dental enquanto fazia um passeio de barco pelo mar de águas cristalinas para visitar as ilhas da região. “Dias de barco são sempre os meus favoritos. Amei conhecer Paros e Antiparos por outro ponto de vista”, disse ela na legenda.

Além disso, Maisa disse que adora passar as férias na Grécia. "O verão na Grécia nunca decepciona. Cada vez eu fico com vontade de conhecer mais ilhas e explorar as maravilhas desse país”, afirmou.

Nova alimentação de Maisa Silva

A atriz Maisa Silva, de 23 anos, tomou uma decisão drástica em sua dieta. A famosa compartilhou no X, o antigo Twitter, que está há duas semanas sem açúcar. A artista, que está no ar em Garota do Momento, comentou que resolveu tirar o alimento por ele ter se tornado um hábito em seu dia a dia.

Buscando uma vida mais saudável e equilibrada, a ex-SBT explicou que durante a semana opta por frutas, gelatinas sem açúcar ou outros doces com pouco ingredientes. Maisa Silva então revelou que está há 15 dias seguindo a nova "dieta" e que pretende estender por mais tempo.

"Hoje completo 2 semanas sem açúcar pela primeira vez na vida. Gente, eu sou uma formiga e eu estou conseguindo, se alguém tiver tentando também, vamos nos incentivar! Minha meta inicial é de ficar sem açúcar até dia 27 e aí depois dos dias 1 de julho até 15, vamos ver se", compartilhou.

"Lembrando que sem açúcar não é sem DOCE. meu paladar é totalmente voltado pro doce então eu acabo inserindo opções de chocolates ou outros docinhos sem açúcar no meu dia a dia! Porque senão, não conseguiria mesmo. E tem várias opções gostosas e bem similares", esclareceu que continua comendo doces.

"Esses doces salvam no fim de semana e durante a semana eu acabo optando por gelatina 0, um chocolate com poucos ingredientes, famosas FRUTAS, e a proteina do colageno ou whey que também ajudam na vontade de doce. E também não é porque algo não tem acucar que é saudável, mas é a minha escolha pro momento", explicou.

