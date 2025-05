Mãe de Ludmilla critica pai da cantora por querer reaproximação: 'Desprezou'

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira se pronunciou após o pai biológico da cantora revelar que deseja uma reaproximação com a filha

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira fez um breve desabafo a respeito de um assunto envolvendo a vida pessoal da cantora. Por meio das redes sociais, ela rebateu a declaração do pai biológico da artista em querer uma reaproximação após tanto tempo afastado.

"Estou aqui na varanda do meu quarto, em Miami, e fico aqui refletindo: como o mundo dá voltas. Quem diria que uma filha, que o pai tanto desprezou, não quis saber, hoje em dia é uma das maiores cantoras do Brasil. É, meu amor, o mundo dá voltas. Lamentável, senhor, queria ter as mesmas coisas que eu. Não tem. E nem estou falando de bens naturais, não", declarou Silvana.

Em seguida, a mãe de Ludmilla ressaltou o quanto se sente feliz e realizada com a sua família após enfrentar muitas batalhas. "Estou vivendo a minha melhor fase: meus filhos criados, vou ser avó daqui a uns dias e sou amada pelos meus filhos e não me arrependo de nada do que fiz. Faria tudo novamente para criá-los. Já o senhor, ficou só com a parte do espermatozoide. Quanta ironia do destino", concluiu ela.

O que o pai de Ludmilla falou?

Durante uma entrevista ao 'GeralPod', Luiz Antônio Silva, pai de Ludmilla, contou que gostaria de reencontrá-la. Ao longo do bate-papo, ele afirmou que não entende o motivo do afastamento entre os dois, ressaltando que não guarda mágoas da cantora.

Até o momento, Ludmilla não se pronunciou sobre o assunto. A artista também não costuma falar publicamente sobre o pai biológico. Atualmente, ela está nos Estados Unidos junto com a mãe, Silvana, e a esposa, Brunna Gonçalves, que, em breve, deve dar à luz Zuri, primeira filha do casal.

A nacionalidade da filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves

A dançarina Brunna Gonçalves está na reta final da gravidez de Zuri, a primogênita dela e da esposa, a cantora Ludmilla. Desde o início de abril, a ex-BBB está em sua casa em Miami, nos Estados Unidos, lugar onde a bebê nascerá.

O casal, inclusive, já mostrou o quartinho da filha no apartamento luxuoso delas, avaliado em R$ 13,5 milhões. Com isso, a pequena terá automaticamente cidadania americana.

Na lei, a 14ª Emenda da Constituição dos EUA prevê que "todas as pessoas nascidas" nos Estados Unidos "são cidadãos dos Estados Unidos". Embora as declarações do presidente Donald Trump visem acabar com a "cidadania por direito de nascença", a regra permanece no país.

