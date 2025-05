Filha de Ludmilla nascerá nos EUA: entenda como fica a nacionalidade dela

A dançarina Brunna Gonçalves e a esposa, a cantora Ludmilla, estão à espera de Zuri; a bebê irá nascer em Miami, nos Estados Unidos

A dançarina Brunna Gonçalves está na reta final da gravidez de Zuri, a primogênita dela e da esposa, a cantora Ludmilla. Desde o início de abril, a ex-BBB está em sua casa em Miami, nos Estados Unidos, lugar onde a bebê nascerá. O casal, inclusive, já mostou o quartinho da filha do apartamento luxuoso delas, avaliado em R$ 13,5 milhões.

Há pouco tempo para a chegada do grande dia, como ficará a nacionalidade da menina ao nascer em outro país?

Cidadania americana

Em entrevista ao gshow, Flávia Santos Lloyd, advogada especialista de imigração nos Estados Unidos, afirma que Zuri, ao nascer nos Estados Unidos, terá cidadania americana."Se um bebê nascer hoje nos Estados Unidos, ele automaticamente tem cidadania americana", declarou.

Na lei, a 14ª Emenda da Constiuição dos EUA prevê que "todas as pessoas nascidas" nos Estados Unidos "são cidadãos dos Estados Unidos". Embora as declarações do presidente Donald Trump visem acabar com a "cidadania por direito de nascença", a regra permanece no país.

"Um filho nascido nos Estados Unidos não dá a legalidade para os pais. Então, o filho americano só pode passar a residência para os pais após completar 21 anos. Normalmente, quando os pais fazem isso é para que o filho tenha oportunidade nos Estados Unidos, não para si", explicou.

Anúncio da gravidez

A gravidez de Brunna foi anunciada em novembro do ano passado em um telão durante o show Numanice 3 de Ludmilla, em São Paulo. Já o gênero da criança foi revelado no dia 17 de dezembro em um festa realizada pelo casal.

Dias depois, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, as duas explicaram que a gravidez de Zuri aconteceu por meio da fertilização ROPA (Recepção de Oócito da Parceira). Um óvulo de Ludmilla foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero de Brunna.

