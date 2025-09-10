Loira ou morena? Zé Felipe revela seu tipo de mulher ideal

Depois de ser casado com Virginia Fonseca e ser alvo de rumores de affair com Ana Castela, Zé Felipe revela se prefere loira ou morena

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, revelou um detalhe sobre sua vida pessoal e deu o que falar na internet. Depois de ser casado com Virginia Fonseca e ser alvo de rumores de affair com Ana Castela, o filho de Leonardo contou se gosta mais de loiras ou morenas.

Um vídeo descontraído dele viralizou na internet e trouxe a revelação. Durante um show em Minas Gerais, Zé Felipe recebeu um fã no palco que queria pedir a namorada em casamento. No meio da conversa, o rapaz disse: “A gente gosta de loira, né, Zé Felipe?”.

Então, o cantor respondeu: “Eu gosto de morena” . Rapidamente, a plateia caiu na risada.

Vale lembrar que Zé Felipe não assume um relacionamento desde que se separou de Virginia Fonseca em maio deste ano. Os dois ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos.

Previsão sobre Ana Castela e Zé Felipe

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

O início dos rumores

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram nesta terça-feira, 29, por causa de uma publicação do Portal Leo Dias, na qual informaram que os dois estariam 'ficando'.

Segundo a publicação, os dois estariam em Orlando, Estados Unidos, nesta terça-feira, 29, e foram curtir juntos um parque de diversões.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde que se separou de Gustavo Mioto no final de 2024. Por sua vez, Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia. Os dois assinaram o divórcio em julho de 2025.

