Virginia reage a declaração de Leonardo sobre o fim do casamento com Zé Felipe: 'Sempre'

A influenciadora digital Virginia Fonseca reagiu ao ver a declaração do cantor sertanejo Leonardo sobre o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca reagiu ao ver a declaração do cantor sertanejo Leonardosobre o fim de seu casamento comZé Felipe. Em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, o artista admitiu estar sofrendo com a separação, mas fez questão de afirmar que seu carinho por Virginia será eterno

Ao ver o vídeo que circula nas redes sociais, Virginia declarou: " Sogro pra sempre e muito amor envolvido. Gratidão por todo carinho e pela nossa família que é para sempre, se Deus quiser". Ela e Zé Felipe, que são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, anunciaram o término do casamento em maio.

Storie de Virginia no Instagram

O que disse Leonardo?

Na entrevista, o artista declarou: "Não existe ex-sogro. É pra sempre. A Virginia é uma pessoa maravilhosa. Estou sofrendo demais por dentro, todo mundo, o Brasil. Um monte de gebte não queria isso. Virgiia é um ser maravilhoso que apareceu nas nossas vidas. Nos deu três presentes. Três crianças maravilhosas", afirmou ele.

Em seguida, Leonardo falou sobre a possibilidade de uma reconciliação. "São duas crianças, 27 anos de idade, a gente entende. Acabou o amor. Eu não sei nada e também não quero saber. Se Deus nos abençoar, que eles fiquem, voltem, que acabe com isso. Vamos ser família para sempre", finalizou.

Virginia faz declaração para Leonardo

Recentemente, Virginia se declarou no aniversário de Leonardo."Hoje é dia do Totó! Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Esses dias tava conversando e falei algo que você me disse e me referi assim “meu ex sogro” e a pessoa me corrigiu, falou que não existe EX SOGRO que é sogro pra sempre e eu fiquei feliz, porque realmente meu amor por você continua o mesmo e continuo aqui te desejando as melhores coisas do mundo".

E continuou: "Que Deus abençoe sua vida SEMPRE, que lhe dê muitos e muitos anos pela frente, até porque o mundo seria muito sem graça sem você! Que você curta seu dia com essa alegria que só você tem, o jeito como você vive me inspira! Saiba que sou fã da sua vida e que aprendo com você todos os dias! Obrigada Leo por tudo que ja fez e faz por nós, nós te amamos", declarou-se ela.

