O cantor e músico Junior fala sobre liberdade criativa, desafios da indústria, mudanças na carreira e inspiração em experiências pessoais

Com mais de 30 anos de trajetória, o cantor e músico Junior ainda encara a sensação de novidade. Após dividir os palcos com a irmã, Sandy, por 17 anos, o artista segue explorando novos caminhos com sua "Solo Tour", que ainda tem datas marcadas para 22 de agosto, no Rio de Janeiro, e 13 de setembro, em São Paulo, no festival The Town.

Em meio a ensaios e viagens, Junior conversou com o site Gshow e destacou que viver a experiência de seguir sozinho é um processo de descoberta contínua. No palco, ele revisita a própria história e também apresenta novas referências, além de uma liberdade criativa que vem cultivando nos últimos anos.

“Tudo mudou demais do início, da época que existia Sandy & Junior para hoje. Então, continuo num aprendizado e vou continuar sempre. Acho que a gente sempre tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo para poder ir se adaptando e se renovando”, disse o artista.

Para ele, a indústria da música passou por transformações profundas, especialmente na forma como artistas e público se relacionam. O contato imediato e constante exige que os músicos estejam cada vez mais presentes em lançamentos e redes sociais.

“Para mim, ainda tem partes… Tem hora, também, que é cansativo, porque é diferente. O trabalho é outro, muito mais diluído. A maneira de se trabalhar, uma música nova, um lançamento, de colocar no mundo. [...] Hoje em dia, é uma necessidade de estar presente, de gerar conteúdo que não termina. Exige uma adaptação da minha parte também, sim. Não é tão simples”, explicou.

Músicas pessoais e conexão com o público

Junior também comentou como suas composições refletem vivências pessoais. Ele citou faixas como Dá Para Ser Leve, escrita durante uma fase turbulenta em seu casamento com Monica Benini, e canções como O Dom e Novo Olhar, que falam sobre os filhos, Otto e Lara.

“Acho que é libertador. Não penso: 'ai, estou me abrindo demais'. Meio que é o que é, e eu só lido com a minha história, sabe? Hoje em dia, as pessoas se revelam tanto em rede social, me revelo nas minhas músicas. Mais do que tudo, é onde me sinto mais à vontade, muito mais até do que abrir uma câmera e ficar mostrando meu dia a dia”, afirmou.

Para ele, a música é também uma forma de cura e elaboração de experiências. “Conexão e, às vezes, falar dos assuntos que foram importantes na sua vida, no meu caso as coisas que vivi e coisas que acho que pode ter mais gente vivendo e pode ajudar. Ou coisas que, simplesmente, preciso colocar para fora. A música na minha vida tem uma coisa muito de cura, de pequenas coisas que fui vivendo, outras maiores. Mas, assim, é lidar com os assuntos também.”

