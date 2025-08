Junior Lima compartilha primeiros sinais que indicaram condição rara na filha

Junior Lima relatou os primeiros sintomas observados em sua filha caçula antes de descobrir diagnóstico de síndrome rara

Junior Lima, cantor e irmão de Sandy, abriu o coração ao falar sobre os primeiros sintomas que notou em sua filha caçula, Lara, de 3 anos, antes de descobrir o diagnóstico de Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins.

Em entrevista ao programa "Fantástico", da TV Globo, Junior relatou que o primeiro sinal observado foi um inchaço maior na filha. " Um dia, peguei ela no colo e achei ela muito pesada ", disse o cantor. Esse inchaço, que pode ocorrer ao redor dos olhos, pernas e abdômen, é um dos sintomas característicos da doença.

Além disso, Lara apresentava uma perda significativa de proteína pela urina, o que levou os pais a procurarem ajuda médica especializada. A Síndrome Nefrótica é caracterizada pela perda excessiva de proteínas, especialmente a albumina, que pode causar desequilíbrios no organismo da criança.

Após o diagnóstico, a filha de Junior Lima e Monica Benini iniciou um tratamento com medicamentos que ajudam a reduzir a inflamação e a perda de proteínas pela urina. Felizmente, a pequena respondeu bem ao tratamento e, atualmente, já está assintomática, com o inchaço completamente reduzido.

Junior Lima e sua esposa, Monica Benini, decidiram compartilhar a experiência para alertar outras famílias sobre a importância de reconhecer os sinais e buscar orientação médica adequada. " Se eu tivesse ouvido falar disso antes, talvez tivesse diagnosticado antes ", refletiu o cantor, enfatizando a relevância da conscientização sobre condições raras como a Síndrome Nefrótica.

O que é Síndrome Nefrótica?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevistou a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.

"A Síndrome Nefrótica é uma condição clínica caracterizada pela perda excessiva de proteínas pela urina, o que provoca um desequilíbrio importante no organismo da criança. Isso acontece porque os rins, que funcionam como filtros, passam a permitir a saída de proteínas que deveriam ser mantidas no sangue, especialmente a albumina. Como resultado, a criança desenvolve inchaços no corpo, principalmente ao redor dos olhos, nas pernas e no abdome", declarou.

Embora não seja extremamente comum, Dra. Renata Castro reforça que a síndrome Nefrótica pode sim acometer crianças, especialmente entre os 2 e 6 anos de idade. A forma mais frequente nessa faixa etária geralmente responde bem ao tratamento; confira mais detalhes!

