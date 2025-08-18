Joss Stone faz forte relato sobre relacionamento abusivo: 'Me jogou'

A cantora Joss Stone revelou que foi vítima de uma relação abusiva e precisou fugir para conseguir se afastar do antigo companheiro

[Alerta gatilho: Este texto aborda assuntos delicados como violência doméstica. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, disque 180]

A cantora Joss Stone usou as redes sociais para compartilhar com o público um relato bastante forte e sensível a respeito de relacionamento abusivo. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, a artista revelou que precisou fugir para conseguir, de fato, se afastar do antigo companheiro.

De acordo com Stone, a decisão de fugir aconteceu após o então namorado colocá-la para fora de casa durante uma briga. Apesar de ter tentado correr para longe, a cantora explicou que ele a alcançou na rua.

" Se houver risco ou perigo, não diga a ele [o namorado abusivo] que você está indo embora. Eu estava em um relacionamento como este, tentei deixá-lo nem sei dizer quantas vezes, e cada vez parecia que estava ficando cada vez mais perigoso", iniciou ela.

" Um dia, ele me expulsou. Ele era forte. [Fiquei] na chuva, e eu estava só de camiseta porque era noite, na verdade, era a camiseta dele. Ele me jogou na chuva e achou que tinha me prendido na entrada da garagem porque eu não sabia o código para sair do portão, e ele achou que estava trancado, achou que tinha ficado na chuva", continuou a cantora, recordando que conseguiu abrir o portão após decorar o código.

"Estava correndo e pensando: ‘vou chegar ao fim da rua e não tenho nada, nada, nem telefone. Como vou ligar para alguém e o que devo fazer?’. Quando comecei a pensar nisso, diminuí a velocidade, me virei e ele estava correndo atrás de mim ", relatou Joss Stone, contando que foi arrastada novamente para dentro de casa.

Como Joss Stone saiu do relacionamento abusivo

Por fim, a artista contou que só conseguiu terminar a relação abusiva quando saiu em turnê: " Consegui deixá-lo porque costumava viajar para trabalhar. Nunca mais voltei. Eu não precisava ser nobre e gentil terminando com ele pessoalmente, tentei isso muitas e muitas vezes e foi extremamente perigoso ", relembrou.

Joss Stone finalizou o relato aconselhando pessoas que passam por algo semelhante a procurarem ajuda de uma maneira segura: "Se você precisa deixar uma pessoa e sabe que não é seguro, precisa ter cuidado com a forma como faz isso", concluiu ela.

Vale lembrar que, atualmente, a cantora é casada com Cody DaLuz. Os dois são pais de quatro filhos: Violet, de três anos, Shackleton, de dois, Bear, de nove meses, que eles adotaram, e Nalima, de três meses.

