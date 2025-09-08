CARAS Brasil
  1. Música
  2. Jessie J faz alterações em show no The Town devido a tratamento de câncer
Música / Saúde

Jessie J faz alterações em show no The Town devido a tratamento de câncer

Cantora britânica Jessie J ajusta horário e formato da apresentação para garantir participação no festival; veja o que muda

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 15h46

Jessie J
Jessie J - Foto: Getty Images

Atração confirmada no festival The Town, marcado para 13 de setembro, a cantora britânica Jessie J. revelou em junho deste ano que foi diagnosticada com câncer de mama. Apesar do tratamento e da necessidade de cancelar alguns shows internacionais, Jessie manteve sua participação no evento brasileiro, mas anunciou mudanças importantes no formato de sua apresentação.

No final de junho, a artista passou por uma mastectomia e revelou que ainda deve realizar mais uma cirurgia até o fim do ano. Com isso, foram necessários ajustes para garantir que ela consiga subir ao palco do festival, respeitando as recomendações médicas e o ritmo de sua recuperação.

Mudanças no show de Jessie J no The Town

Antes, Jessie J estava programada para cantar às 20h30 no Palco Skyline, sendo a última atração antes de Mariah Carey, headliner do dia. Agora, a apresentação acontecerá mais cedo, às 18h10, com um show acústico e duração reduzida para 60 minutos. A organização do festival e a própria cantora confirmaram que essas alterações são parte do cuidado com a saúde da artista.

Em publicação no Instagram, Jessie contou que o formato acústico permitirá uma performance mais intimista e compatível com seu estado físico atual. A cantora também agradeceu o apoio dos fãs e destacou que está ansiosa para se apresentar no Brasil, mesmo com as limitações impostas pelo tratamento.

Sobre o repertório, ainda não há confirmação oficial do setlist, mas sucessos como Price Tag, Domino e Flashlight não devem ficar de fora. Além dos hits que marcaram sua carreira, é possível que Jessie aproveite para incluir no show algumas de suas canções mais recentes, como No Secrets e Believe In Magic, que devem integrar seu próximo álbum, atualmente em produção.

Os fãs brasileiros demonstraram apoio nas redes sociais, destacando que esse será um dos momentos mais especiais da carreira da cantora. O show no The Town deve se tornar um momento marcante para Jessie J e para o público brasileiro, celebrando a resiliência da cantora e sua conexão com os fãs, que pretendem transformar a apresentação em uma celebração de força e superação.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

