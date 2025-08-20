Andressa Suita revela os planos para engravidar novamente

Casada com Gusttavo Lima e mãe de 2 meninos, a modelo Andressa Suita revelou que tem planos para engravidar pela terceira vez

Casada com Gusttavo Lima e mãe de 2 meninos, Andressa Suita revelou que tem planos para engravidar novamente ainda em 2025. Inclusive, ela e o marido já estão em ‘treinamento' para que o próximo herdeiro venha em breve.

Em entrevista ao portal Leo Dias, a modelo contou que os filhos pedem para ter uma irmã. "Eu falei: ‘vou tentar até o final do ano’. Se não vier, é porque Deus não permitiu e a gente encerra só nós quatro. Estamos na tentativa. Se vai vir ou não, está na conta de Deus. Eu quero ter uma menina, mas na cabeça do meu marido ele só faz homem. Então ele acha que se eu engravidar de novo, vai ser outro menino. Mas está nas mãos de Deus. Vamos ver o que acontece", declarou.

Inclusive, ela comentou que admira o lado paizão do marido. "Acho que é uma das coisas que mais admiro nele constantemente. Mais do que o artista. O artista era no fogo da minha paixão. Admiro ainda, mas como pai eu me apaixono todos os dias", contou.

Hoje em dia, Andressa e Gusttavo criam os filhos entre o Brasil e os Estados Unidos, que é onde as crianças estudam.

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Agora, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a estrela contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou.

E completou: "Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.

Depois da breve separação, Andressa e Gusttavo voltaram ao casamento ainda mais maduros. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também".

A decisão radical de Gusttavo Lima

Depois de demonstrar sua vontade de disputar a presidência do Brasil, Gusttavo Lima desistiu. A decisão dele de não sair candidato foi anunciada em um vídeo, no qual ele disse que sua família foi contra ele se tornar político.

"Estou desistindo da candidatura a presidente do Brasil em 2026. Nada impede que, na próxima eleição ou daqui a duas ou três, eu seja candidato", declarou ele, que detalhou a decisão: "Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito. As eleições de 2026 ainda serão muito polarizadas. Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas. Não tenho estômago".

"Vou focar minha carreira internacional. Acabei de fechar parceria com a Sony Mundo. Vou para Miami no sábado e passo a semana inteira gravando as músicas novas. É isso que eu sei fazer. Meu negócio é trabalhar e ajudar as pessoas. Essa é uma missão divina. Acredito 100% nisso. Mas vou transformá-la, e a melhor forma possível que encontrei para ajudar o meu povo é criar o Instituto Gusttavo Lima, que vai dar assistência para 2 mil idosos ainda neste ano. Durante muito tempo eu nunca manifestei nada relacionado a política, muito menos em ser candidato a algum cargo (...) Quero ressaltar aqui que não sou candidato a nenhum cargo político", finalizou.