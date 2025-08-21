Gustavo Mioto esclarece polêmica sobre uso de celulares em turnê

Sertanejo Gustavo Mioto faz pronunciamento nas redes sociais sobre repercussão de pedido sobre uso dos celulares e explica motivo

Nos últimos dias, Gustavo Mioto movimentou as redes sociais por causa de declarações ligadas à sua nova turnê, Inconfundível, que estreia em setembro. A proposta do projeto chamou atenção dos fãs e acabou gerando uma onda de comentários e interpretações divergentes, principalmente sobre a dinâmica dos shows.

A confusão começou após o cantor fazer um pedido para que o público evitasse filmar certos momentos do espetáculo, a fim de preservar surpresas preparadas especialmente para quem estiver presente. A fala, no entanto, foi interpretada por muitos como uma proibição formal do uso de celulares.

Segundo Mioto, o objetivo é preservar algumas surpresas do espetáculo, que terá músicas inéditas e participações especiais. Ele afirmou que os aparelhos não serão confiscados e que o público poderá usá-los normalmente. “O que eu fiz foi um pedido para que não filmassem momentos do show. Não está proibido o uso, o celular vai ficar com você. Eu só pedi para não gravar momentos inéditos do show”, explicou.

Turnê Inconfundível terá shows intimistas

Mioto detalhou que a proposta da turnê é criar uma experiência mais próxima do público, com partes do show pensadas para serem vividas exclusivamente por quem estiver presente. “É como se fosse um segredinho nosso: ‘Você pode não contar o que aconteceu aqui, para eu depois contar para o amiguinho e ele ter uma reação ainda mais especial?’”, disse.

A turnê do quarto álbum de estúdio do artista começa dia 12 de setembro em Porto Alegre. Depois, segue para Rio de Janeiro e Belo Horizonte em outubro e chega a São Paulo no dia 1º de novembro. As apresentações ocorrerão em locais fechados e devem contar com participações inéditas, reforçando a proposta intimista do projeto.

A fala de Gustavo Mioto gerou repercussão entre os fãs. Enquanto alguns elogiaram a iniciativa de criar um ambiente mais imersivo, outros criticaram o pedido por acreditarem que o artista estaria tentando controlar a experiência do público. Após o esclarecimento, diversos seguidores demonstraram apoio, destacando que a ideia de manter surpresas inéditas pode tornar os shows ainda mais especiais.

