Médica de Preta Gil revela detalhes da morte da cantora: ‘Poucos minutos’

A morte da cantora Preta Gil deixou os brasileiros de luto no final de julho, quando ela partiu aos 50 anos depois de mais de 2 anos de tratamento contra o câncer. Depois do último adeus, os detalhes sobre a morte dela estão sendo revelados aos poucos por quem esteve ao lado dela na hora do fim. Desta vez, a médica Roberta Saretta, coordenadora da equipe do cardiologista Roberto Kalil, falou os detalhes de como foi o momento da morte de Preta e por que ela não conseguiu chegar ao Brasil com vida.

Em entrevista ao Jornal O Globo, a médica contou que acompanhou Preta Gil ao longo dos 2 anos e meio de tratamento. Ela contou que a cantora chegou a ficar um ano em remissão do câncer, que é quando não são mais encontrados focos da doença no corpo do paciente e a doença fica estabilizada. Porém, no segundo semestre de 2024, em um novo exame, eles descobriram que tumor estava com metástases nos linfonodos da região pélvica e Preta passou por uma grande cirurgia em dezembro do mesmo ano para remover partes do aparelho digestivo.

Meses depois, em março de 2025, Preta Gil recebeu a notícia de que teria poucos meses de vida . A médica contou que foi a responsável por contar para a cantora que o câncer atingiu outros órgãos, como fígado e pulmões. " Ao saber, ela me perguntou: "Se eu não fizer nada quanto tempo tenho de vida?". Respondi: de seis a oito meses. "Tem alguma coisa para eu fazer? Eu vou morrer?". Explicamos então que havia protocolos de pesquisa nos Estados Unidos com medicamentos que poderiam evitar a progressão rápida" , declarou. Foi mesmo momento que Preta Gil procurou o tratamento nos Estados Unidos, para onde se mudou em maio de 2025.

No entanto, o tratamento não teve o resultado positivo e a doença de Preta Gil continuou a avançar. O tipo de câncer da artista tinha várias mutações e o tratamento no exterior funcionava para apenas uma das mutações. Assim, ela recebeu a notícia de que o câncer continuava progredindo e atingiu os rins. Com isso, a médica foi até os Estados Unidos para acompanhar Preta Gil de volta ao Brasil, já que era a hora de ficar em casa e sem fazer mais tratamentos .

A hora da morte de Preta Gil

A médica Roberta Saretta estava com Preta Gil na hora de sua morte. Ela foi a responsável por acompanhar Preta na tentativa de volta ao Brasil. Ela estavam na ambulância a caminho do aeroporto quando a cantora passou mal.

"Quando a ambulância chegou para levá-la ao aeroporto e os paramédicos mediram as taxas, ela estava estável, com índices normais, pressão, eletro, tudo. Ela queria, com todas as forças, chegar no Brasil. Durante o trajeto de uma hora e 20 minutos de viagem até o avião, fiquei de frente para ela, repetindo que a levaria para casa. Ela foi acordada o tempo todo. Ao chegar no aeroporto, ela passou mal, vomitou. "Estamos quase lá", eu falei. "Preta, você dá conta de viajar? Segura mais um pouco?". E ouvi a resposta: "Não dou conta". Pedi para o paramédico nos levar ao hospital mais próximo. Chegamos em oito minutos. Quiseram reanimá-la, poucos minutos depois ela se foi ", disse a doutora ao Jornal O Globo.

Por fim, a médica refletiu sobre a luta de Preta Gil para viver e a lição que ela deixou de legado. "Viveu intensamente cada segundo até o fim. É muito difícil ter essa disponibilidade emocional quando se vive a terminalidade. Ela teve até o último minuto da vida. Preta lutou pela vida com muito amor até os últimos minutos antes de morrer", afirmou.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, após enfrentar complicações do câncer colorretal, que foi descoberto em 2023. A morte aconteceu em Nova York, Estados Unidos. Seu corpo foi trazido de volta ao Brasil para o velório, que aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e foi aberto ao público. Por fim, o último adeus aconteceu uma cerimônia de cremação reservada para a família em 25 de julho de 2025.

Gilberto Gil no velório da filha, Preta Gil - Foto: Alô Alô Bahia

