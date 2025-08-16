Filha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe

Filha de SImone Mendes, a pequena Zaya surge sorridente ao acompanhar a mãe nos bastidores de show em São Paulo

A cantora Simone Mendes fez um show na cidade de São Paulo neste sábado, 16, e contou com a companhia de sua filha caçula, Zaya, fruto do casamento com Kaká Diniz. A estrela foi fotografada com a herdeira ao chegar ao local do show.

A garotinha de 4 anos apareceu sorridente e simpática com um vestido estampado de rosa e verde. A mamãe coruja caminhou de mãos dadas com a filha nos bastidores do show antes de colocar o figurino e incentivou a filha a acenar para os fotógrafos.

Além de Zaya, Simone e Kaká também são pais de Henry, de 11 anos.

Simone Mendes curte a companhia da filha, Zaya - Foto: Leo Franco / AgNews

Festa do filho de Simone Mendes

O marido da cantora Simone Mendes, Kaká Diniz, publicou em seu perfil nas redes sociais algumas fotos que foram tiradas na última semana. Entre as imagens, ele exibiu a festa de aniversário do filho mais velho, Henry Diniz, que completou 11 anos no último domingo, 3. O que chamou a atenção dos seguidores foi a simplicidade da comemoração.

“Semana corrida.. de muito trabalho, família e comemorações”, afirmou o influenciador na legenda da publicação.

A alegria da família e do aniversariante com um bolo simples, brigadeiros e beijinhos, além de algumas bexigas no fundo, provocou o público, e trouxe reflexões aos seguidores, que valorizam a simplicidade da festa. “Vocês realmente tem o verdadeiro Deus, porque vocês são tão simples e humildes. Parabéns sensacional”, comentou fã. “Família simples e humilde não precisa fazer um festão pra mostrar que está feliz . Parabéns”, disse outra seguidora.

Reencontro de Simone com a avó

A cantora Simone Mendes viveu um momento emocionante nesta semana ao reencontrar a avó, dona Ailza, de 92 anos. A estrela foi fazer um show em São João do Irecê, na Bahia, que fica perto da casa da avó e conseguiu reencontrá-la.

Inclusive, a artista contou sobre a emoção de relembrar a importância da avó em sua vida, já que ela ajudou a criá-la na infânica. "Se eu pudesse, minha avó estaria comigo 24 horas da vida. Ela é uma figura muito marcante pra mim, me criou por muitos anos depois que meu pai faleceu. É uma mulher guerreira, que eu amo de uma forma que não dá nem pra explicar. Minha avó é um presente de Deus na minha vida", disse ela em entrevista ao site Alô Alô Bahia.

Inclusive, ela contou que gostaria que a avó estivesse mais perto dela, mas que entende que a senhora gosta de seu próprio lar. "Ela ama o cantinho dela, né? E a idade também pesa, então não tem como ela ficar se locomovendo. Mas, se dependesse de mim, ela estaria debaixo da minha asa, rodando comigo, vivendo tudo que eu tenho pra viver", disse ela, que ainda contou detalhes do reencontro: "Ela me abraçava e dizia: ‘Meu amor, eu esperei tanto pela sua volta, te amo tanto. É como se eu tivesse te parido’. E aí, a aflição fica, né? Minha vozinha é um presente na minha vida".