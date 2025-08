Marido de Simone Mendes mostra festa simples no aniversário do filho

Marido de Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz revela como foi a festa de aniversário do filho mais velho, Henry

O marido da cantora Simone Mendes, Kaká Diniz, publicou em seu perfil nas redes sociais algumas fotos que foram tiradas na última semana. Entre as imagens, ele exibiu a festa de aniversário do filho mais velho, Henry Diniz, que completou 11 anos no último domingo, 3. O que chamou a atenção dos seguidores foi a simplicidade da comemoração.

“Semana corrida.. de muito trabalho, família e comemorações”, afirmou o influenciador na legenda da publicação.

A alegria da família e do aniversariante com um bolo simples, brigadeiros e beijinhos, além de algumas bexigas no fundo, provocou o público, e trouxe reflexões aos seguidores, que valorizam a simplicidade da festa. “Vocês realmente tem o verdadeiro Deus, porque vocês são tão simples e humildes. Parabéns sensacional”, comentou fã. “Família simples e humilde não precisa fazer um festão pra mostrar que está feliz . Parabéns”, disse outra seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaká Diniz (@kakadiniz)

Por que Simone e Simaria se separaram?

A dupla sertaneja composta pelas irmãs Simone e Simaria atingiu muito prestígio e fama na música nacional. Apesar disso, a dupla encerrou a parceria musical em meados de 2022.

“[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando”, declarou Simone enquanto conversava com a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

