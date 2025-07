Esposa de Arlindo Cruz exibe foto rara do marido no hospital

Arlindo Cruz apareceu em uma foto no hospital e ao lado dos filhos. O artista está internado há alguns meses

Esposa do cantor Arlindo Cruz, Babi Cruz exibiu uma foto inédita do marido no hospital. Sem mostrar o rosto dele, ela registrou o momento em que o sambista recebia o cuidado dos filhos Arlindinho e Flora Cruz. Porém, ela não revelou quando a foto foi feita.

A imagem surgiu durante um vídeo de fotos da vida dela nos últimos tempos com uma mensagem positiva sendo narrada no Instagram.

Vale lembrar que Arlindo Cruz está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde março. O quadro de saúde dele é estável, mas não tem previsão de alta hospitalar.

Arlindo Cruz e os filhos no hospital - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Cruz (@babicruz10)

Leia também: Babi Cruz perde a paciência com boatos sobre Arlindo Cruz: ‘Ele não morreu!’

Situação de Arlindo Cruz

O cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017 e, desde então, necessita de cuidados especiais. O artista, que vive com a família no Rio de Janeiro, conta com a ajuda da esposa, Babi Cruz, e dos dois filhos, Flora Cruz e Arlindinho.

Recentemente, o autor Marcos Salles lançou a biografia 'O Sambista Perfeito', onde conta toda a trajetória do cantor e sua luta desde o AVC. Em um dos capítulos da obra, Babi revelou que, atualmente, o artista, de 66 anos, não responde mais a estímulos.

"Ele deixou de responder aos estímulos como quando teve aquele período maravilhoso de balbuciar algumas palavras. Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito... Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante", declarou Babi Cruz em um trecho do livro.

A esposa do cantor ainda reforçou que, apesar da gravidade, Arlindo está bem "dentro das possibilidades que ele se encontra". "Mais dias, menos dias, eu tenho fé que a gente tá voltando pra casa. Tudo é a hora determinada por Deus. Não é a hora que a gente quer, não é no nosso tempo. Mas ele é muito forte, quer muito viver. Foram mais de 30 pneumonias, então, a gente acredita que ele vai reverter mais essa, sem dúvida", declarou, por fim.