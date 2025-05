Esposa de Arlindo Cruz atualiza quadro de saúde do cantor: 'Vontade de viver'

O cantor Arlindo Cruz está internado em um hospital no Rio de Janeiro há quase uma semana devido a um quadro de pneumonia

Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz usou as redes sociais na noite de domingo, 4, para atualizar o quadro saúde do cantor. O sambista está internado em um hospital no Rio de Janeiro há quase uma semana devido a um quadro de pneumonia.

Através de um vídeo, Babi destacou a força e determinação de Arlindo, que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017, em continuar vivendo. A companheira do artista ainda contou que ele segue na unidade de saúde se recuperando.

Babi Cruz também agradeceu as mensagens de carinho que fãs de todo o país enviam à família. "Passando para trazer notícias do Arlindão e agradecer aos amigos e fãs desse mundão, e dizer que ele está se recuperando. Mais uma vez passamos por uma provação muito forte", iniciou ela.

" Definitivamente eu não conheço ninguém tão forte e com tanta vontade de viver como o Arlindo . Por muito menos, qualquer um de nós não teria aguentado o que ele aguenta. E que a missão dele, esse espírito de Arlindo Cruz, é de uma força, de uma potência, que os meus olhos não conseguem alcançar", completou.

Na legenda, a esposa de Arlindo Cruz acrescentou: "Daremos notícias do Arlindo sempre que tivermos alguma novidade do quadro que se mantém estável através de nossa assessoria pelas plataformas oficiais. Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de carinho dos amigos e fãs".

Arlindo Cruz enfrenta sequelas de AVC

O cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há oito anos. Desde então, o sambista enfrenta sequelas. Recentemente, a esposa do artista recordou o dia em que tudo aconteceu.

"Foi em 17 de abril de 2017, por volta das 17h, ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou", relembrou Babi Cruz.

"Ele estava caído no chuveiro, dizendo pra mim: 'Mãe, eu tô fraco. Mãe, eu tô sem força'. E eu percebi que a situação era grave. Eu não tinha noção que a partir daquele momento a minha vida tomava um outro rumo, que a vida dele estava por um fio. Hoje faz 8 anos, 8 anos se passaram. Aqui, somente num filme de longa-metragem, eu posso contar detalhes do pavor, do pânico, da dor, do desespero que a partir desse momento, desse dia... Nunca mais eu ouvi a voz dele, nunca mais", completou.

