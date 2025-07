Em lágrimas, Gabi Martins desabafa sobre a dor do amadurecimento

'Amadurecer dói. Dói porque existe coragem para deixar o que é raso', comenta Gabi Martins sobre mudanças ao longo do tempo

Na noite desta quarta-feira, 23, a ex-BBB Gabi Martins usou as redes sociais para dividir um momento de vulnerabilidade com seus seguidores. Visivelmente emocionada, a cantora publicou um vídeo em que aparece chorando enquanto falava sobre os desafios do crescimento pessoal e o quanto esse processo, apesar de doloroso, é essencial.

"Amadurecer dói. Dói porque existe coragem para deixar o que é raso e mergulhar no que é verdadeiro. Deus me tirou de lugares, me afastou de pessoas, me arrancou de cenas que no fundo já não combinavam mais comigo", relatou enquanto o vídeo exibia imagens dela se divertindo, dançando, brindando e aproveitando festas como a Farofa da Gkay.

"E então veio a dor, aquela que ninguém vê, aquela que te faz chorar sozinha no silêncio do quarto, mas também te refaz. É difícil se superar. É difícil olhar pra dentro. É difícil escolher ser alguém de valor quando o mundo te pede outra coisa, mas eu escolhi. Eu escolhi crescer com leveza, com verdade, com respeito por mim", acrescentou.

Ainda no vídeo, cenas de viagens, palestras, encontros familiares e performances no palco ilustram sua jornada enquanto ela reflete sobre o significado do amadurecimento e da liberdade conquistada ao longo do caminho.

"Hoje entendo que se sentir sozinha também é liberdade, que evoluir é um caminho solitário, mas necessário, e que viver de verdade é deixar que a vida ensine, sem pressa, sem máscara, com alma e intensidade. Sou muito grata por tudo o que vivi porque me fez ser a mulher que sou hoje, forte e intensa, 100% intensa. Prazer, Gabriela", finalizou.

Nos comentários da publicação, que já ultrapassa 1 milhão de visualizações, os seguidores de Gabi demonstraram apoio pelas mudanças mencionadas.

"Você se tornou um mulher muito forte, independente e admirável. Te amo muito! Muito mesmo. Orgulho de vc!!!", comentou uma internauta. "É isso você está no caminho certo.. Que bom que você sentiu e foi necessário mudar a sua rota", disse outra. "Está na sua melhor fase", escreveu mais um.

Arrependimento após harmonização facial

Em dezembro de 2022, Gabi Martins, de 28 anos, decidiu interromper o processo de harmonização facial que havia iniciado. A ex-sister enfrentou diversas críticas relacionadas à sua aparência durante o período em que realizou o procedimento estético, o que a fez repensar sua relação com a própria imagem e a influência das opiniões alheias.

Em abril de 2025, durante declaração, a cantora revelou estar contente com o resultado de sua decisão. "Já desfiz toda a harmonização... percebo que muitas pessoas têm apreciado mais o meu rosto natural. Isso me deixa feliz", declarou Gabi.

