Durante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial

Multa de beijo? Caetano Veloso e Paula Lavigne são parados em blitz por policial militar, que pede um beijo para cada um

Nesta segunda-feira, 25, o cantor Caetano Veloso publicou um vídeo em suas redes sociais, em que ele e a esposa foram parados em uma blitz no Distrito Federal, em Brasília, quando o policial pediu um beijo do artista. O registro foi gravado no último sábado, 23, durante a noite.

Naquele dia, o artista se apresentou Na Praia Festival, no Setor de Clubes Sul, às margens do Lago Paranoá. Enquanto voltava do show, por volta das 23h30, Caetano foi parado em uma blitz na DF 009, na entrada do Lago Norte.

“Que coisa linda rapaz, eu posso dar um beijo no senhor?”, questionou o policial militar que se aproximou do carro com um bafômetro. O cantor respondeu achando graça: “Pode”.



“Eu queria dar um beijo. Dá licença, viu irmão?”, comentou o policial antes de se aproximar do banco do passageiro e dar um beijo na bochecha do artista. “Que homem cheiroso!”, alegou o PM.

Quando avistou Paula Lavigne no banco traseiro do carro, o policial aproveitou para repetir o pedido. “Com licença”, disse ele ao beijar a bochecha da esposa de Caetano. “Gente é cada uma. To falando, efeito Caetano, gente”, brincou Paula sobre a situação inesperada.

Em sua publicação, o artista aproveitou para fazer um agradecimento especial aos fãs de Brasília e anunciou estar animado para voltar à capital. “Brasília sempre me faz sorrir! Já não vejo a hora de voltar para a nossa capital federal! Será que eu volto ainda esse ano pra buscar uma flor do cerrado?”, escreveu ele na legenda.

A postagem rendeu vários comentários surpresos e de fãs que se identificaram com o guarda. “Gente, o guarda fez o que todo fã do Caetano gostaria de fazer”, disse um seguidor. “Eu entendo o guarda 100%. Eu também gostaria de dar um beijo e um abraço no Caetano!!”, afirmou uma fã. “Adorei!! É isso mesmo: efeito Caetano”, alegou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

Leia também: Caetano Veloso chega aos 83 anos; Cantor começou compondo trilha sonora para teatro