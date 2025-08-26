CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Durante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
Música / Surpresa

Durante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial

Multa de beijo? Caetano Veloso e Paula Lavigne são parados em blitz por policial militar, que pede um beijo para cada um

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 17h19

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Caetano Veloso e policial militar durante blitz
Caetano Veloso e policial militar durante blitz - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta segunda-feira, 25, o cantor Caetano Veloso publicou um vídeo em suas redes sociais, em que ele e a esposa foram parados em uma blitz no Distrito Federal, em Brasília, quando o policial pediu um beijo do artista. O registro foi gravado no último sábado, 23, durante a noite.

Naquele dia, o artista se apresentou Na Praia Festival, no Setor de Clubes Sul, às margens do Lago Paranoá. Enquanto voltava do show, por volta das 23h30, Caetano foi parado em uma blitz na DF 009, na entrada do Lago Norte.

Que coisa linda rapaz, eu posso dar um beijo no senhor?”, questionou o policial militar que se aproximou do carro com um bafômetro. O cantor respondeu achando graça: “Pode”.

Eu queria dar um beijo. Dá licença, viu irmão?”, comentou o policial antes de se aproximar do banco do passageiro e dar um beijo na bochecha do artista. “Que homem cheiroso!”, alegou o PM.

Quando avistou Paula Lavigne no banco traseiro do carro, o policial aproveitou para repetir o pedido. “Com licença”, disse ele ao beijar a bochecha da esposa de Caetano. “Gente é cada uma. To falando, efeito Caetano, gente”, brincou Paula sobre a situação inesperada.

Em sua publicação, o artista aproveitou para fazer um agradecimento especial aos fãs de Brasília e anunciou estar animado para voltar à capital. “Brasília sempre me faz sorrir! Já não vejo a hora de voltar para a nossa capital federal! Será que eu volto ainda esse ano pra buscar uma flor do cerrado?”, escreveu ele na legenda.

A postagem rendeu vários comentários surpresos e de fãs que se identificaram com o guarda. “Gente, o guarda fez o que todo fã do Caetano gostaria de fazer”, disse um seguidor. “Eu entendo o guarda 100%. Eu também gostaria de dar um beijo e um abraço no Caetano!!”, afirmou uma fã. “Adorei!! É isso mesmo: efeito Caetano”, alegou outra.

Leia também: Caetano Veloso chega aos 83 anos; Cantor começou compondo trilha sonora para teatro

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

policialPaula LavigneCaetano Velosos

Leia também

Noivado

Noivado de Taylor Swift e Travis Kelce - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift

Declaração

Simone Mendes - Foto: Reprodução / Instagram

Simone Mendes reage ao ser criticada por Sula Miranda

Noivado

Travis Kelce e Taylor Swift - Foto: Reprodução / Instagram

Taylor Swift está noiva! Veja o anel de noivado da cantora

Bastidores

João Lucas e Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

João Lucas revela quanto pagou em clipe dirigido por Bruna Marquezine

Do povo!

Gusttavo Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima surpreende fãs em boteco lotado de Goiânia

Bilionário!

Jay-Z - Getty Images

Jay-Z é eleito o músico mais rico do mundo; confira sua fortuna!

Últimas notícias

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Ana Paula Siebert e Roberto JustusRoberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
Caetano Veloso e policial militar durante blitzDurante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
Noivado de Taylor Swift e Travis KelceSaiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
Victória Miranda e Luan PereiraApontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
Rafael MottaEx-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
Ângela Vieira e Matheus NachtergaeleEstreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
Walcyr CarrascoWalcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
Lorena Queiroz destaca paixão por atuar e ser influenciadora digitalLorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade