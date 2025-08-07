Caetano Veloso chega aos 83 anos; Cantor começou compondo trilha sonora para teatro

Ícone da música brasileira, Caetano Veloso completa 83 anos com carreira repleta de hits e um legado que marcou a história; Relembre a trajetória

Caetano Veloso está completando 83 anos nesta quinta-feira, 7. O cantor é considerado um dos maiores ícones da música brasileira e é responsável por canções atemporais como Sampa, Leãozinho, Sozinho e Samba de Verão.

Com mais de cinco décadas de carreira, o trabalho de Caetano Veloso é marcado por releitura e inovação. Apesar de ter lançado seu primeiro disco apenas em 1967, começou a carreira seis anos antes, tocando e cantando em bares de Salvador com sua irmã,Maria Bethânia.

O primeiro trabalho musical de Caetano ocorreu apenas alguns anos após começar suas apresentações pelas ruas da Bahia, em 1963. Na época, o músico foi responsável pela trilha sonora da peça Boca de Ouro, criação de Nelson Rodrigues, da qual Bethânia fez parte do elenco.

Seu primeiro compacto, lançado pela RCA, saiu em 1965 e contava com músicas como Cavaleiro e Samba em Paz. Seguiu a participar do musical Arena Canta Bahia, dirigido por Augusto Boal e apresentado no TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) em São Paulo, e também continha participações de Gal Costa, Gilberto Gil, Bethânia e Tom Zé.

Após o primeiro disco, Domingo (1967), em parceria com Gal, lançou o álbum homônimo Caetano Veloso (1968) e, em seguida, Tropicália ou Panis et Circencis (1968), que fez sucesso por seu tom contestador que apareceu em meio ao fechamento político da ditadura militar. O cantor também emplacou o hit É Proibido Proibir, que levantou controvérsias entre o público.

Caetano foi um dos grandes nomes da música brasileira a serem exilados na ditadura. Após uma prisão de dois meses ao lado de Gil, o artista passou quatro anos em Londres, local onde escreveu um dos discos mais marcantes da carreira, Transa (1972), que mistura o português e o inglês.

Ao retornar do exílio em 1972, Caetano levou a turnê de lançamento do Transa para diversas cidades ao redor do país e chegou a performar ao lado de Chico Buarque, dando origem ao disco Caetano e Chico: Juntos e Ao Vivo.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR CAETANO VELOSO NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

Leia também: Tio de Preta Gil, Caetano Veloso fala sobre morte da sobrinha: 'Choro'