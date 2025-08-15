CARAS Brasil
  1. Música
  2. Diogo Nogueira revela verdade sobre mudança no visual e surpreende fãs
Música / Harmonização

Diogo Nogueira revela verdade sobre mudança no visual e surpreende fãs

O cantor Diogo Nogueira explicou o procedimento que fez e responde boatos de harmonização facial: "Estou feliz, estou amando meu visual"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 22h18

Diogo Nogueira
Diogo Nogueira - Foto: Reprodução / Instagram

Diogo Nogueira comentou nesta sexta-feira, 15, sobre os boatos relacionados a uma possível harmonização facial. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, o cantor deu detalhes sobre essa informação.

O músico de 44 anos afirmou que não realizou nenhum procedimento estético no rosto e que a mudança percebida pelo público se deve apenas a um transplante capilar. “Só fiz o cabelo e deixei um pouco de barba, por isso parece que mudei o rosto. Mas é só a minha cara mesmo”, disse, rindo.

O músico contou que a combinação do novo corte de cabelo com a barba mais cheia pode ter gerado a impressão de harmonização. Ele acrescentou que está satisfeito com o resultado e que o importante é se sentir bem: “A única coisa que tem é o cabelo, que eu dei uma ajeitada. Estou feliz, estou amando meu visual. Isso que é o importante", completa Diogo Nogueira.

Resposta a convites inusitados de fãs

Ainda na entrevista, Diogo comentou sobre as mensagens que recebe nas redes sociais, incluindo propostas para abrir o relacionamento com Paolla Oliveira. “Eu amo minha mulher. Já fizeram proposta de trisal, o povo inventa… Mas não, somos só nós dois”, reforçou.

O assunto já havia virado polêmica em março deste ano. Na ocasião, o músco comentou: “Nossa relação é fechada. Levamos como brincadeira o lance da marmita. Não tem marmitinha. Respeito a todos a quem gosta de fazer isso. É um direito de cada um, mas são escolhas. Eu não faria”, contou ele.

Em conversa recente, Diogo também destacou a importância da maturidade e do respeito para manter o relacionamento saudável. Ele citou períodos que passam separados por conta do trabalho, ressaltando que a confiança e a admiração profissional foram essenciais para lidar com a distância.

Juntos há quatro anos, o cantor e a atriz assumiram o namoro em 2021 e, desde então, compartilham momentos publicamente. Apesar da repercussão sobre o visual, Diogo garantiu que a única mudança foi no cabelo e que está feliz com a fase atual.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Diogo NogueiraHarmonização
Diogo Nogueira Diogo Nogueira  

