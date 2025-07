Diogo Nogueira abandona cabeça raspada, e médica aponta: 'Tudo indica que ele fez'

Diogo Nogueira chama atenção com cabelos mais longos em novo visual surpreendente

Diogo Nogueira surpreendeu os seguidores ao surgir nas redes sociais com fios mais longos e bem modelados, deixando para trás o tradicional visual de cabeça raspada. Acostumado a manter o estilo curtíssimo por anos, o cantor chamou atenção ao exibir cabelos aparentes, o suficiente para que os fãs logo reagissem com perguntas curiosas: “É real?”, “Usou peruca?”, “Foi transplante?”

Para esclarecer o que pode estar por trás dessa mudança e entender como se dá o crescimento saudável dos fios, a CARAS Brasil conversa com a tricologista Márcia Dertkigil, especialista em saúde do couro cabeludo e tratamento da queda capilar. A médica analisa as imagens divulgadas pelo cantor e faz uma leitura técnica sobre a nova fase capilar de Diogo.

“Pelo que se observa na imagem, tudo indica que Diogo fez um transplante capilar em algum momento anterior, e agora os resultados estão mais visíveis. O crescimento após o procedimento costuma acontecer de forma gradual, com mudanças mais evidentes entre o sexto e o décimo segundo mês”, explica a especialista.

Segundo Márcia, o transplante é indicado principalmente em casos de calvície androgenética, geralmente de origem hereditária. O procedimento consiste em realocar folículos capilares de uma área doadora, como a parte de trás da cabeça, para regiões com falhas ou baixa densidade.

“Os fios transplantados mantêm as características da área de origem, ou seja, são geneticamente programados para não responderem a estímulos hormonais de queda. Porém, o sucesso do procedimento depende de diversos fatores, como a qualidade da área doadora, a técnica utilizada, a saúde do couro cabeludo, a vascularização e os cuidados pós-operatórios”, detalha a médica.

Ela reforça que o acompanhamento médico após o transplante é decisivo para garantir bons resultados. O cuidado não termina no centro cirúrgico e envolve uma série de medidas contínuas para preservar o couro cabeludo e estimular o nascimento dos novos fios.

“Indico sempre acompanhamento médico contínuo para avaliar a resposta do organismo, além de terapias como mesoterapia, LED capilar, fatores de crescimento e, hoje, contamos com a medicina regenerativa, que utiliza células do próprio paciente como ativos para potencializar os resultados”, explica.

Além disso, Márcia ressalta que uma alimentação equilibrada é parte importante do processo. Ferro, zinco e proteínas são nutrientes essenciais para a saúde capilar, assim como evitar agressões externas como excesso de calor e produtos químicos em excesso.

“É importante lembrar que o transplante resolve a área que recebeu os fios, mas o restante do couro cabeludo continua suscetível à queda. Por isso, a abordagem precisa ser global”, reforça.

O novo visual de Diogo não passou despercebido por amigos e tampouco por Paolla Oliveira, com quem o cantor mantém um relacionamento. Para Márcia, mudanças como essa ultrapassam o campo estético e podem ser profundas do ponto de vista emocional.

“O cabelo está diretamente ligado à identidade e à autoestima. Ver o crescimento dos fios, após anos de calvície ou rarefação, gera um sentimento de renovação e autoconfiança”, conclui.