Conheça Karol G, atração latina que se apresenta no jogo da NFL no Brasil

Cantora Karol G comanda o show do intervalo do jogo da NFL em São Paulo nesta sexta-feira; conheça a artista e saiba o horário da apresentação

A Neo Química Arena, em São Paulo, será palco de um momento histórico nesta sexta-feira, 5. O jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers marcará a segunda partida oficial da NFL no Brasil e contará com a cantora colombiana Karol G para agitar o show do intervalo.

O jogo terá início às 21h, com transmissão ao vivo pela CazéTV, ESPN e TV Globo. O aguardado show do intervalo de KarolG está previsto para acontecer por volta das 22h10, diretamente da Neo Química Arena, em São Paulo. A apresentação promete uma seleção especial de hits que marcaram sua carreira, com forte presença de ritmos latinos, reggaeton e trap.

Conheça Karol G

Carolina Giraldo Navarro, conhecida mundialmente como Karol G, é um dos maiores nomes da música latina atual. Nascida em Medellín, na Colômbia, em fevereiro de 1991, é hoje um fenômeno global do reggaeton e do trap latino. Sua trajetória começou aos 14 anos, quando participou da versão colombiana do programa The X Factor e chegou à fase final. O reconhecimento internacional veio em 2016, com o sucesso de Ricos Besos, que impulsionou seu álbum de estreia, Unstoppable (2017).

Desde então, a cantora construiu uma carreira marcada por hits como Tusa, Provenza, Bichota,Si Antes Te Hubiera Conocido e Mi Ex Tenía Razón. Em 2018, Karol venceu seu primeiro Grammy Latino como Artista Revelação e, em 2023, brilhou ao levar três estatuetas: Álbum do Ano e Álbum de Música Urbana com Mañana Será Bonito, além de Interpretação Urbana por TQG, parceria com Shakira.

Ela é hoje uma das artistas latinas mais influentes do mundo. Sua turnê mundial Mañana Será Bonito Tour (2023–2024) tornou-se a mais bem-sucedida da história para uma cantora latina, arrecadando mais de US$ 300 milhões e reunindo 2,3 milhões de pessoas em 62 shows. Seu novo álbum, Tropicoqueta (2025), mergulha nas raízes dos ritmos latino-americanos, unindo gêneros como cumbia, salsa, merengue e vallenato, consolidando ainda mais seu papel como ícone cultural.

Além do sucesso musical, Karol domina as redes sociais, somando mais de 140 milhões de seguidores entre TikTok, Instagram e X. Só no Instagram, são mais de 71 milhões de admiradores, ficando atrás apenas de Shakira entre as artistas colombianas.

