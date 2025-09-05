CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Conheça Karol G, atração latina que se apresenta no jogo da NFL no Brasil
Música / NFL

Conheça Karol G, atração latina que se apresenta no jogo da NFL no Brasil

Cantora Karol G comanda o show do intervalo do jogo da NFL em São Paulo nesta sexta-feira; conheça a artista e saiba o horário da apresentação

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 19h17

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Karol G
Karol G - Foto: Reprodução / Instagram

A Neo Química Arena, em São Paulo, será palco de um momento histórico nesta sexta-feira, 5. O jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers marcará a segunda partida oficial da NFL no Brasil e contará com a cantora colombiana Karol G para agitar o show do intervalo.

O jogo terá início às 21h, com transmissão ao vivo pela CazéTV, ESPN e TV Globo. O aguardado show do intervalo de KarolG está previsto para acontecer por volta das 22h10, diretamente da Neo Química Arena, em São Paulo. A apresentação promete uma seleção especial de hits que marcaram sua carreira, com forte presença de ritmos latinos, reggaeton e trap.

Conheça Karol G

Carolina Giraldo Navarro, conhecida mundialmente como Karol G, é um dos maiores nomes da música latina atual. Nascida em Medellín, na Colômbia, em fevereiro de 1991, é hoje um fenômeno global do reggaeton e do trap latino. Sua trajetória começou aos 14 anos, quando participou da versão colombiana do programa The X Factor e chegou à fase final. O reconhecimento internacional veio em 2016, com o sucesso de Ricos Besos, que impulsionou seu álbum de estreia, Unstoppable (2017).

Desde então, a cantora construiu uma carreira marcada por hits como Tusa, Provenza, Bichota,Si Antes Te Hubiera Conocido e Mi Ex Tenía Razón. Em 2018, Karol venceu seu primeiro Grammy Latino como Artista Revelação e, em 2023, brilhou ao levar três estatuetas: Álbum do Ano e Álbum de Música Urbana com Mañana Será Bonito, além de Interpretação Urbana por TQG, parceria com Shakira.

Ela é hoje uma das artistas latinas mais influentes do mundo. Sua turnê mundial Mañana Será Bonito Tour (2023–2024) tornou-se a mais bem-sucedida da história para uma cantora latina, arrecadando mais de US$ 300 milhões e reunindo 2,3 milhões de pessoas em 62 shows. Seu novo álbum, Tropicoqueta (2025), mergulha nas raízes dos ritmos latino-americanos, unindo gêneros como cumbia, salsa, merengue e vallenato, consolidando ainda mais seu papel como ícone cultural.

Além do sucesso musical, Karol domina as redes sociais, somando mais de 140 milhões de seguidores entre TikTok, Instagram e X. Só no Instagram, são mais de 71 milhões de admiradores, ficando atrás apenas de Shakira entre as artistas colombianas.

View this post on Instagram

A post shared by KAROL G (@karolg)

Leia também: Ela veio! Taylor Swift já está na Neo Quimica Arena, segundo repórter

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

NFLKarol G

Leia também

Entrevista exclusiva

Gaby Amarantoe lança Rock Doido - Foto: Cris Vidal (@crisvidalph)

Gaby Amarantos revela bastidores e paixões do projeto Rock Doido

Affair

Jimin e Song Da Eun - Foto: Reprodução / Instagram

Será que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!

Luto!

Mateus e Samuel - Foto: Reprodução / Instagram

Cantores de 17 e 14 anos morrem após grave acidente na Bahia

Diversão

Wanessa Camargo e Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

Wanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella

Homenagem

Martinho da Vila - Foto: Reprodução / Instagram

Martinho da Vila terá monumento de 14 metros em Vila Isabel

Amizade

Gusttavo Lima e Leonardo - Foto: Reprodução / YouTube / Instagram

Gusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo: 'Um pai'

Últimas notícias

Karol GConheça Karol G, atração latina que se apresenta no jogo da NFL no Brasil
Deise Falci e Rejane SchumannEx-atriz da Globo será acolhida por sobrinha após ser encontrada em condições precárias
Taylor SwiftEla veio! Taylor Swift já está na Neo Quimica Arena, segundo repórter
Luciano Huck e AngélicaLuciano Huck reage ao ver foto de Angélica com decote no limite
Solange AlmeidaAos 51 anos, Solange Almeida exibe o corpaço sarado e relembra bariátrica
Camila Ângelo e Hulk ParaíbaHulk Paraíba impressiona com declaração para a esposa: 'Verdadeiro amor'
Os doramas são produções asiáticas que conquistaram o mundo do streaming nos últimos anosConfira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica
Maíra Cardi cancela renovação de votosMaíra Cardi cancela renovação de votos na Grécia e explica decisão: 'Não tinha como'
Zizi PossiZizi Possi revela problema de saúde que a afastou dos palcos
Cacau ProtásioCacau Protásio conta motivo de término de relacionamento
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade