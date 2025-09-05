CARAS Brasil
  Esporte
  2. Ela veio! Taylor Swift já está na Neo Quimica Arena, segundo repórter
Esporte / NFL

Ela veio! Taylor Swift já está na Neo Quimica Arena, segundo repórter

Cantora Taylor Swift já está no Brasil para acompanhar o noivo, Travis Kelce, durante partida histórica da NFL na Neo Química Arena

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 18h57

Taylor Swift
Taylor Swift - Foto: Getty Images

A expectativa dos fãs se confirmou: Taylor Swift está no Brasil para acompanhar o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válido pela NFL. Segundo a TV Globo, a cantora já está na Neo Química Arena, em São Paulo, para prestigiar o noivo, o jogador Travis Kelce, que entra em campo nesta sexta-feira, 5.

O confronto, que começa às 21h, faz parte da segunda edição do São Paulo Game da NFL, iniciativa da liga norte-americana que promove partidas oficiais fora dos Estados Unidos. Em 2023, o evento também aconteceu na capital paulista, quando Green Bay Packers e Philadelphia Eagles se enfrentaram diante de um público recorde.

Taylor Swift no Brasil

Esta é a primeira visita de Taylor Swift ao Brasil como noiva de Travis Kelce, após o anúncio do noivado em 26 de agosto. Desde que assumiram o relacionamento, em junho de 2023, a cantora é presença constante nos jogos do time do parceiro e costuma atrair grande atenção da mídia internacional.

Desde as primeiras especulações sobre sua presença, vídeos, fotos e transmissões ao vivo foram preparados para captar cada detalhe da passagem da artista pelo Brasil. Nos bastidores, a NFL articulou com patrocinadores e autoridades locais para reforçar a logística e a segurança, criando uma estrutura diferenciada para receber a estrela global.

O interesse pela presença da artista foi tamanho que a NFL e os canais responsáveis pela transmissão (CazéTV, ESPN e Globo) montaram um esquema especial para mostrar a cantora durante o jogo. Além disso, a liga preparou um reforço de segurança para garantir a tranquilidade da artista.

Taylor esteve no país em 2023 para seis apresentações esgotadas de sua turnê The Eras Tour, passando por São Paulo e Rio de Janeiro. Esta é a primeira visita da cantora ao Brasil após a histórica série de shows.

Em entrevista recente ao podcast dos irmãos Kelce, Taylor comentou que “adorou estar no Brasil”, mas não havia confirmado se viria ao país para o jogo. Agora, com o início da partida, a presença da estrela está confirmada.

Leia também: Travis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'

