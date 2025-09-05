Ela veio! Taylor Swift já está na Neo Quimica Arena, segundo repórter

Cantora Taylor Swift já está no Brasil para acompanhar o noivo, Travis Kelce, durante partida histórica da NFL na Neo Química Arena
A expectativa dos fãs se confirmou: Taylor Swift está no Brasil para acompanhar o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válido pela NFL. Segundo a TV Globo, a cantora já está na Neo Química Arena, em São Paulo, para prestigiar o noivo, o jogador Travis Kelce, que entra em campo nesta sexta-feira, 5.
O confronto, que começa às 21h, faz parte da segunda edição do São Paulo Game da NFL, iniciativa da liga norte-americana que promove partidas oficiais fora dos Estados Unidos. Em 2023, o evento também aconteceu na capital paulista, quando Green Bay Packers e Philadelphia Eagles se enfrentaram diante de um público recorde.
Esta é a primeira visita de Taylor Swift ao Brasil como noiva de Travis Kelce, após o anúncio do noivado em 26 de agosto. Desde que assumiram o relacionamento, em junho de 2023, a cantora é presença constante nos jogos do time do parceiro e costuma atrair grande atenção da mídia internacional.
Desde as primeiras especulações sobre sua presença, vídeos, fotos e transmissões ao vivo foram preparados para captar cada detalhe da passagem da artista pelo Brasil. Nos bastidores, a NFL articulou com patrocinadores e autoridades locais para reforçar a logística e a segurança, criando uma estrutura diferenciada para receber a estrela global.
O interesse pela presença da artista foi tamanho que a NFL e os canais responsáveis pela transmissão (CazéTV, ESPN e Globo) montaram um esquema especial para mostrar a cantora durante o jogo. Além disso, a liga preparou um reforço de segurança para garantir a tranquilidade da artista.
Taylor esteve no país em 2023 para seis apresentações esgotadas de sua turnê The Eras Tour, passando por São Paulo e Rio de Janeiro. Esta é a primeira visita da cantora ao Brasil após a histórica série de shows.
Em entrevista recente ao podcast dos irmãos Kelce, Taylor comentou que “adorou estar no Brasil”, mas não havia confirmado se viria ao país para o jogo. Agora, com o início da partida, a presença da estrela está confirmada.
Leia também: Travis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'
|Conheça Karol G, atração latina que se apresenta no jogo da NFL no Brasil
|Ex-atriz da Globo será acolhida por sobrinha após ser encontrada em condições precárias
|Ela veio! Taylor Swift já está na Neo Quimica Arena, segundo repórter
|Luciano Huck reage ao ver foto de Angélica com decote no limite
|Aos 51 anos, Solange Almeida exibe o corpaço sarado e relembra bariátrica
|Hulk Paraíba impressiona com declaração para a esposa: 'Verdadeiro amor'
|Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica
|Maíra Cardi cancela renovação de votos na Grécia e explica decisão: 'Não tinha como'
|Zizi Possi revela problema de saúde que a afastou dos palcos
|Cacau Protásio conta motivo de término de relacionamento