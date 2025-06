Causa da morte do pai de Rihanna é revelada

Pai da cantora Rihanna, Ronald Fenty morreu aos 71 anos de idade e a causa da morte foi revelada no atestado de óbito

A família da cantora Rihanna está de luto após a morte de Ronald Fenty, pai da artista que faleceu aos 71 anos de idade. Agora, a causa da morte dele foi revelada no atestado de óbito divulgado na imprensa norte-americana.

De acordo com o site TMZ, o Sr. Fenty morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda, câncer de pâncreas, pneumonia aspirativa e infecção pulmonar bacteriana . Além disso, a análise do corpo dele ainda demonstrou que ele teve insuficiência renal aguda e necrose tubular aguda.

A morte dele aconteceu no dia 30 de maio em um hospital de Los Angeles, Estados Unidos.

Ronald Fenty teve 6 filhos: Rihanna, Rajad, Rorrey, Samantha, Kandy e Jamie. Ele e a mãe de Rihanna se separaram em 2002, quando a cantora estava com 14 anos.

Rihanna teve uma relação difícil com o pai

A cantora Rihanna e o pai, Ronald Fenty, tiveram uma relação entre altos e baixos. O momento de maior crise entre eles aconteceu em 2009, quando ela foi agredida por Chris Brown e o pai falou com a imprensa sem pedir autorização para a filha.

Na época, ela falou sobre o atrito com o pai em entrevista na Vogue. “Você cresceu com seu pai, você o conhece, você é parte dele, pelo amor de Deus! E então ele faz algo tão bizarro que eu não consigo nem imaginar”, afirmou.

Além disso, ela chegou a processar o pai ao acusá-lo de usar seu nome para ganhos financeiros. Ela disse que ele fundou uma empresa para se passar por seu empresário em busca de novos clientes. Porém, ela não seguiu com o processo na justiça e pediu o arquivamento em 2021.

Rihanna está grávida pela terceira vez

A cantora Rihanna surpreendeu ao anunciar que está grávida pela terceira vez durante o evento Met Gala 2025 nesta semana. Ela apareceu na tradicional escadaria do museu com o barrigão de gestante à mostra. Então, uma fonte próxima a ela contou o motivo para a artista ter tido filhos com idades tão próximas.

Rihanna é casada com A$AP Rocky e já é mãe de Rza, de 2 anos, e Riot, de 1 ano. Agora, ela espera o terceiro filho, que nascerá em breve. A fonte da revista People contou que o casal sempre quis ter filhos com idades próximas para que eles pudessem crescer juntos.

“Rihanna sempre quis uma família grande. Então, ela não poderia estar mais animada. Rihanna e Rocky estando animados com o crescimento da família e mal podem esperar para dar mais um irmãozinho aos filhos. Eles queriam filhos com idades próximas para que pudessem crescer juntos e compartilhar um vínculo forte. Eles se sentem muito abençoados e gratos por este novo capítulo em suas vidas. É um momento muito especial”, declarou.