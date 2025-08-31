Cantor sertanejo de 47 anos é morto a tiros dentro de casa

O cantor sertanejo Yuri Ramirez foi morto dentro da casa onde morava em Campo Grande e a polícia encontrou várias cápsulas de arma de fogo

O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, morreu no último sábado, 30, dentro de casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De acordo com o site G1, ele foi assassinado com cerca de 8 tiros de arma de fogo.

A Polícia Civil informou que a casa foi invadida por dois criminosos armados que se apresentaram como policiais. Yuri estava no quarto quando foi surpreendido pelos homens e foi atingido pelos disparos. A perícia encontrou 12 cápsulas de arma de fogo na cena do crime.

O caso está em investigação para que a polícia descubra qual foi a motivação do crime e identifique os criminosos.

Yuri estava em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica há cerca de um mês. O cantor também era músico e compositor. Em 2020, ele chegou a formar uma dupla sertaneja, mas seguiu a carreira solo logo depois. No entanto, ele se envolveu com questões criminais e chegou a ser preso.

Morte de músico

No início do mês, o músico italiano Luigi Di Sarno, de 52 anos, faleceu ao desenvolver botulismo após comer um sanduíche de linguiça com brócolis em um food truck, em Diamante, na Itália. A doença é causada por uma bactéria rara, que é encontrada em alimentos contaminados que foram tratados de maneira inadequada.

Luigi Di Sarno estava de passagem em Diamante, Calábria, enquanto voltava para sua residência em Nápoles, quando decidiu fazer um lanchinho. Ele, então, escolheu um food truck e decidiu pelo sanduíche de linguiça com brócolis. Ao seguir seu caminho, o artista se sentiu mal e parou em Lagonegro, província de Potenza, e faleceu por lá.

A família se revoltou com a negligência que Luigi sofreu. MenaDi Sarno, irmã do artista, contou em entrevista ao InterNapoli que ele chegou a ir ao hospital, mas teve alta hospitalar apesar de estar se sentindo mal. Ela afirmou que o músico faleceu no caminho de volta do hospital.