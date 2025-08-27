CARAS Brasil
Música / Parabéns!

Alok celebra 34 anos com família em comemoração intimista

DJ Alok escolheu um momento reservado com a família e compartilhou registros da celebração ao lado da esposa e dos filhos

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 20h04

Alok e família
Alok e família - Foto: Reprodução / Instagram

O DJ e produtor musical Alok completou 34 anos na última terça-feira, 26, e comemorou a data de forma intimista. Conhecido por evitar grandes festas, o artista preferiu celebrar ao lado da esposa, Romana Novais, e dos filhos, Ravi, de 5 anos, e Raika, de 4. A família, que mora em São Paulo, preparou um bolinho em casa e posou com looks combinando em tons de branco e bege.

Nas redes sociais, Alok compartilhou registros da comemoração e agradeceu pelo novo ciclo. “Obrigado, Deus, por mais um ano de vida! Minha vida e da minha família é sua, Jesus. Quero agradecer também a todos vocês pelas mensagens de carinho”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, Romana deixou uma homenagem emocionante ao DJ, celebrando sua trajetória e o papel dele como pai e esposo. “Que orgulho desse seu ciclo, meu amor. Cada vez mais maduro, um esposo parceiro, um pai exemplo, um filho admirável, um líder inspirador. Você é amor puro! Zeloso, protetor… desejo que Deus preencha sua vida com pessoas tão transformadoras quanto você. Muita saúde espiritual e muito, muito, muito amor! Parabéns!!!!!!!”, declarou.

Um casal que prioriza a privacidade

Casados desde 2019, Alok e Romana oficializaram a união em uma cerimônia realizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, reunindo familiares e amigos próximos. Desde então, o casal prioriza uma rotina mais reservada, longe dos holofotes, e destaca a importância de criar os filhos com valores ligados à família e à fé.

Os pequenos Ravi e Raika são presença constante nas publicações dos pais e costumam acompanhar o casal em viagens e momentos de lazer. Mesmo com a agenda intensa de shows, Alok busca conciliar a carreira internacional com o tempo ao lado da família.

A celebração reforçou o perfil discreto do DJ, que, mesmo sendo um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, costuma marcar datas especiais com encontros caseiros e próximos da família.

Leia também: Romana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

aniversárioAlok
Alok Alok  

