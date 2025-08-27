Alok celebra 34 anos com família em comemoração intimista

DJ Alok escolheu um momento reservado com a família e compartilhou registros da celebração ao lado da esposa e dos filhos
O DJ e produtor musical Alok completou 34 anos na última terça-feira, 26, e comemorou a data de forma intimista. Conhecido por evitar grandes festas, o artista preferiu celebrar ao lado da esposa, Romana Novais, e dos filhos, Ravi, de 5 anos, e Raika, de 4. A família, que mora em São Paulo, preparou um bolinho em casa e posou com looks combinando em tons de branco e bege.
Nas redes sociais, Alok compartilhou registros da comemoração e agradeceu pelo novo ciclo. “Obrigado, Deus, por mais um ano de vida! Minha vida e da minha família é sua, Jesus. Quero agradecer também a todos vocês pelas mensagens de carinho”, escreveu na legenda da publicação.
Nos comentários, Romana deixou uma homenagem emocionante ao DJ, celebrando sua trajetória e o papel dele como pai e esposo. “Que orgulho desse seu ciclo, meu amor. Cada vez mais maduro, um esposo parceiro, um pai exemplo, um filho admirável, um líder inspirador. Você é amor puro! Zeloso, protetor… desejo que Deus preencha sua vida com pessoas tão transformadoras quanto você. Muita saúde espiritual e muito, muito, muito amor! Parabéns!!!!!!!”, declarou.
View this post on Instagram
Casados desde 2019, Alok e Romana oficializaram a união em uma cerimônia realizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, reunindo familiares e amigos próximos. Desde então, o casal prioriza uma rotina mais reservada, longe dos holofotes, e destaca a importância de criar os filhos com valores ligados à família e à fé.
Os pequenos Ravi e Raika são presença constante nas publicações dos pais e costumam acompanhar o casal em viagens e momentos de lazer. Mesmo com a agenda intensa de shows, Alok busca conciliar a carreira internacional com o tempo ao lado da família.
A celebração reforçou o perfil discreto do DJ, que, mesmo sendo um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, costuma marcar datas especiais com encontros caseiros e próximos da família.
Leia também: Romana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde
|Graciele Lacerda reúne a família na festa de mesversário da filha
|Médico alerta para sinais de doença que afetou Jakelyne Oliveira: 'A pessoa pode sentir...'
|Cacau Protásio revela diagnóstico e fala sobre desafios nas gravações
|Fátima Bernardes celebra fase independente: 'Possibilidade de estar mais livre'
|Nadja Haddad emociona ao relembrar últimos momentos com a mãe: 'Partiu devagarinho'
|Carolina Dieckmann explica risada em cena de Vale Tudo
|Êta Mundo Melhor!: Ernesto expõe segredo de Zulma e gera revolta nas crianças
|Alok celebra 34 anos com família em comemoração intimista
|Maria Cavalcante se derrete ao postar foto inédita com o marido e a filha
|Rodrigo Hilbert reflete sobre paternidade e fase atual com a filha caçula