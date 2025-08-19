CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Romana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde
Música / Saúde

Romana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde

Romana Novais tranquilizou fãs pelos stories e afirmou que Alok está em recuperação após ser submetido a procedimentos médicos

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 22h14

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Alok e Romana
Alok e Romana - Foto: Reprodução / Instagram

A médica e influenciadora Romana Novais usou as redes sociais para informar que o marido, o DJ Alok, está passando por um problema de saúde. Nesta terça-feira, 19, ela explicou que precisou cancelar a agenda de atendimentos para acompanhá-lo durante a realização de exames.

Nos registros publicados no Instagram, Alok aparece deitado em um leito hospitalar, com os olhos fechados, enquanto faz um ultrassom na região do abdômen. Romana contou que o DJ enfrenta um processo infeccioso, mas reforçou que ele vem apresentando melhoras.

Precisei cancelar a agenda na clínica hoje para dar suporte ao Alok. Ele segue melhorando pós-processo infeccioso. Obrigada aos meus pacientes pela compreensão”, escreveu Romana em uma das publicações. Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

Alok
Reprodução / Instagram

Romana acompanha o DJ durante a recuperação

Alok e Romana estão juntos há cerca de 12 anos. Eles se conheceram em 2014, durante o festival Universo Paralelo, na Bahia, evento organizado pelos pais do DJ. O casal oficializou a união em 2019, com uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Pais de Ravi e Raika, que nasceram em janeiro e dezembro de 2024, respectivamente, o casal recebeu inúmeras mensagens de carinho e apoio de fãs e amigos. Muitos seguidores desejaram forças ao DJ, elogiando a união da família e a presença constante de Romana durante o tratamento.

A médica, que costuma compartilhar momentos da rotina profissional e familiar, também destacou a importância do apoio dos fãs nesse período. Ela tem usado os stories para manter todos informados e reforçar que o DJ está sendo acompanhado por profissionais especializados.

A expectativa agora é de que Alok tenha uma recuperação rápida para retomar sua rotina de shows e compromissos profissionais. Enquanto isso, Romana segue atualizando os seguidores e agradecendo pelas mensagens positivas que a família tem recebido, reforçando que o carinho do público tem sido essencial neste momento delicado.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

AlokRomana
Alok Alok  

Leia também

Relacionamentos

Maiara e Maraisa - Foto: Globo/ Fábio Rocha

Maiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa

Polêmicas

Poliana Rocha e Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Leonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento

Sucesso

Simone Mendes - Foto: Divulgação

Simone Mendes celebra o título de cantora sertaneja mais ouvida: ‘Emoção sem fim’

Tiete

Maisa e Luan Santana - Foto: Reprodução / Instagram

Maisa tieta Luan Santana em show e se declara nas redes sociais

Irreparável

Perrie Edwards - Foto: Reprodução / Instagram

Perrie Edwards faz revelação após perder bebê aos 5 meses de gestação

Casal

Mariana Polastreli e Eduardo Costa - Foto: Reprodução / Instagram

Eduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa

Últimas notícias

Mc Daniel e Bruna MarquezineMC Daniel reage aos boatos de ter sido barrado na festa de Bruna Marquezine
Virginia FonsecaMédico alerta Virginia Fonseca sobre atitude perigosa para saúde: 'Escute os sinais do corpo'
Alok e RomanaRomana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde
Gabi Luthai, Pietro e Teo TelóMenino ou menina? Gabi Luthai e Teo Teló revelam gênero do segundo filho
Patricia PoetaPatrícia Poeta fala da expectativas para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos
Carla DiazMédico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
Bruna BiancardiBruna Biancardi exibe novas fotos das filhas após polêmica com Amanda Kimberlly
David Hekili Kenui BellAutópsia do ator de 'Lilo & Stitch' revela novos detalhes sobre sua morte
Maiara e MaraisaMaiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa
Maya MassaferaMaya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade