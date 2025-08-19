Romana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde

Romana Novais tranquilizou fãs pelos stories e afirmou que Alok está em recuperação após ser submetido a procedimentos médicos

A médica e influenciadora Romana Novais usou as redes sociais para informar que o marido, o DJ Alok, está passando por um problema de saúde. Nesta terça-feira, 19, ela explicou que precisou cancelar a agenda de atendimentos para acompanhá-lo durante a realização de exames.

Nos registros publicados no Instagram, Alok aparece deitado em um leito hospitalar, com os olhos fechados, enquanto faz um ultrassom na região do abdômen. Romana contou que o DJ enfrenta um processo infeccioso, mas reforçou que ele vem apresentando melhoras.

“Precisei cancelar a agenda na clínica hoje para dar suporte ao Alok. Ele segue melhorando pós-processo infeccioso. Obrigada aos meus pacientes pela compreensão”, escreveu Romana em uma das publicações. Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

Reprodução / Instagram

Romana acompanha o DJ durante a recuperação

Alok e Romana estão juntos há cerca de 12 anos. Eles se conheceram em 2014, durante o festival Universo Paralelo, na Bahia, evento organizado pelos pais do DJ. O casal oficializou a união em 2019, com uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Pais de Ravi e Raika, que nasceram em janeiro e dezembro de 2024, respectivamente, o casal recebeu inúmeras mensagens de carinho e apoio de fãs e amigos. Muitos seguidores desejaram forças ao DJ, elogiando a união da família e a presença constante de Romana durante o tratamento.

A médica, que costuma compartilhar momentos da rotina profissional e familiar, também destacou a importância do apoio dos fãs nesse período. Ela tem usado os stories para manter todos informados e reforçar que o DJ está sendo acompanhado por profissionais especializados.

A expectativa agora é de que Alok tenha uma recuperação rápida para retomar sua rotina de shows e compromissos profissionais. Enquanto isso, Romana segue atualizando os seguidores e agradecendo pelas mensagens positivas que a família tem recebido, reforçando que o carinho do público tem sido essencial neste momento delicado.